NB I - Fordított és nyert a Diósgyőr a borsodi rangadón

2017. augusztus 26. 20:20

A Diósgyőri VTK egygólos hátrányból fordítva, hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (0-0)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 1979 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Forgács (73.), Ugrai (93., 11-esből), illetve Cseri (57.)

sárga lap: Kocsis (20.), Tamás (40.), illetve Tujvel (74.), Farkas (75.), Baracskai (89.), Keita (93.)



Diósgyőri VTK: Antal - Nagy T., Lipták, Karan, Tamás (Forgács, 63.) - Vela, Kocsis (Nono, a szünetben), Busai, Óvári (Joannidisz, 63.) - Makrai, Ugrai



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Farkas, Hudák, Pillár, Lázár - Cseri (Baracskai, 66.), Keita, Strestík (Szeles, 77.), Vadnai - Majtán (Veselinovic, 55.), Koszta



A forduló előtt negyedik és hatodik helyen állt a két borsodi gárda a tabellán, ám mindkét fél rossz formában várta az összecsapást: a házigazda három, a vendégcsapat négy meccse nem tudta begyűjteni a három pontot. A találkozó elején inkább a DVTK irányított, míg a szünethez közeledve a mezőkövesdiek álltak közelebb a gólszerzéshez, de a szünetig egyik gárda sem talált be.



A fordulást követően aztán a Mezőkövesdnek sikerült megszereznie a vezetést, ez pedig felélénkítette a találkozót. A kapuk többször is veszélyben forogtak, és bár a vendégeknek is akadt nagy helyzetük, a DVTK-nak sikerült egyenlítenie, majd a ráadás perceiben büntetőből megfordította a találkozót.

MTI