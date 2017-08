NB I - Megszakadt a Vasas nyeretlenségi sorozata

2017. augusztus 26. 20:25

Három nyeretlenül megvívott mérkőzés után a Vasas begyűjtötte a három pontot a labdarúgó OTP Bank Ligában: a hetedik forduló szombati játéknapján a legutóbb bronzérmes fővárosi csapat a Paks ellen nyert 3-1-re.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Vasas-Paksi FC 3-1 (2-1)



Szusza Ferenc Stadion, v.: Bognár gólszerzők: James (22.), Gaál (41.), Hangya (97.), illetve Bartha (45.)

sárga lap: Pavlov (90.), Kulcsár (91.), illetve Papp (24.), Hajdú (96.)



Vasas: Kamenár - Burmeister, James, Ristevski - Vogyicska, Berecz (Szivacski, 78.), Vida, Hangya - Kulcsár, Gaál (Pavlov, 62.), Remili (Ádám, 88.)



Paksi FC: Molnár - Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Papp - Koltai (Fejős, 69.), Hajdú, Bertus (Nikházi, 76.), Bartha - Hahn (Daru, 75.)



Kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán az első félidőben. Azzal, hogy a Vasas a játékrész közepén megszerezte a vezetést, majd nem sokkal a szünet előtt a második gólját is belőtte, úgy tűnt, sima lesz a folytatás, de a paksiak egy szép passzolgatás lezárásaként még a pihenő előtt szépítettek, így ismét nyílttá tették a mérkőzést.



A második félidő első negyedórájában nem alakult ki helyzet egyik kapu előtt sem, majd gyorsan a Vasasnak és a Paksnak is adódott esélye a gólszerzésre, később pedig a vendégek kapufáig is eljutottak. A paksiak a hajrában aktívan futballoztak az egyenlítésért, a Vasas pedig kontrákkal próbálkozott. A végeredmény a 97. percben alakult ki.

MTI