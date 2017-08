NB I - Nyert az Újpest a 3000. élvonalbeli meccsén

2017. augusztus 26. 20:35

Az Újpest FC 3000. élvonalbeli mérkőzésén 1-0-ra nyert az újonc Balmazújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 0-1 (0-0)



Balmazújváros, 2062 néző, v.: Kassai

gólszerző: Simon K. (63.)

sárga lap: Tamás (86.), illetve Bojovic (24.), Litauszki (79.), Tischler (85.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Tamás, Rus, Uzoma - Vajda (Kovács Á, 74.), Sigér, Maiszuradze (Rácz, 74.) - Zsiga, Arabuli (Vólent, 83.), Andric



Újpest FC: Pajovic - Pávkovics, Litauszki, Bojovic (Mohl, a szünetben) - Pauljevic, Nagy D. (Angelov, 75.), Sankovic, Saletros - Nwobodo, Tischler, Zsótér (Simon K., 61.)



Az első percekben az Újpest lépett fel kezdeményezőbben, akadt is néhány lehetősége, de ezek kihasználatlanul maradtak. Később kiegyenlítetté vált a játék, egyik kapusnak sem akadt komoly dolga.



A folytatás elején Pajovicnak háromszor is bravúrral kellett hárítania. Ennek ellenére a fővárosiak szereztek vezetést, a néhány perccel korábban csereként beállt Simon Krisztián lecsapott egy rossz hazaadásra, és előnyhöz juttatta az Újpestet. A hátralévő harminc percben a hajdúságiak támadtak többet, de Pajovic több védésének is köszönhetően a fővárosiak három ponttal távoztak Balmazújvárosból.



MTI