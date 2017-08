Kajak-kenu vb - Hat érem, közte két arany délelőtt

2017. augusztus 27. 12:49

A magyar versenyzők hat érmet, két-két aranyat, ezüstöt és bronzot gyűjtöttek a vasárnap délelőtti döntőkben a kajak-kenu világbajnokságon, a csehországi Racicében.

A Hagymási Réka, Szabó Ágnes kajak kettes nagy meglepetésre lett első 200 méteren, míg Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina és Vad Ninetta favoritként nyert K-4 500-on. Másodikként zárt az 1000 méteres férfi kajaknégyes, valamint Horváth Bence K-1 200-on, bronzot pedig két 200-as kenus egység szerzett: Devecseriné Takács Kincső egyesben, míg a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó párosban.



A zárónapon 16 döntőt rendeztek, illetve rendeznek a Labe Arénában, ezek közül csak férfi K-1 és K-4 500 méteren nem volt magyar hajó. Kezdésként négy 1000 méteres versenyt tartottak.



A férfi kajaknégyeseknél a pályafutása 15. vb-jén szereplő, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán vezette kvartett - benne Tóth Dáviddal, Ceiner Benjáminnal és Pauman Dániellel - nem rajtolt túl jól, de 250 méternél már az élboly tagja volt. A táv második felétől csak az ausztrálok és a magyarok versenyeztek egymással az első helyért, néhány centi volt csupán a két hajó között, de az ausztrálok végül meg tudták tartani minimális előnyüket. Kammerer - 20 évvel vb-debütálása és első vb-aranya után - ezüstérmet szerzett társaival.



"Nagyon jó eredmény ez! Boldog vagyok, hogy újra itt lehettem ebben a csapatban. Nagyot harcoltunk az ausztrálokkal, kívülről is izgalmas lehetett, hogy 6-700 méteren keresztül fej fej mellett haladt a két hajó." - mondta Kammerer, hozzátéve: 20 éve nem gondolta, hogy 2017-ben még mindig itt lesz.



A férfi kenunégyes - Vasbányai Henrik, Kiss Tamás, Sarudi Pál és Varga Dávid - remekül hajrázott ugyan, de a dobogóra végül nem sikerült felkerülnie, negyedik lett. A K-1 friss Európa-bajnoka, Bodonyi Dóra és az 500-on hetedik Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenu kettes sem tudott beleszólni az érmek sorsába, előbbi versenyző ötödik, utóbbi egység a kilencedik helyen ért célba.



A legrövidebb távon kezdésként három egyes versenyzőért szoríthattak a magyarok: Lucz Dóra és Horváth kajakban, Takács Kincső kenuban próbálkozott.



Elsőként a friss Európa-bajnok Lucz a 2011 óta veretlen új-zélandi Lisa Carrington melletti pályán lapátolt, de ezúttal nem tudott dobogós helyen végezni. A táv elején még jól tartotta magát, a hajrát azonban nem bírta, s végül nyolcadikként ért be.



A plovdivi kontinensviadalon második Horváth remekül evezett az elő- és a középfutamban, s a döntőben is szinte végig harcban volt az aranyéremért. Az olimpiai bajnok Liam Heath-szel vívott nagy csatát, de ebből végül megint a brit jött ki győztesen, így csakúgy, mint az Eb-n, Heath, Horváth volt a sorrend az élen. Magyar versenyző legutóbb 2007-ben szerzett vb-érmet ebben a számban, akkor Gyertyános Gergely harmadik volt.



"Nagyon jó pályát mentem, tökéletes volt. Nagyon örülök az ezüstéremnek, boldog vagyok. Az Eb-n közelebb voltam a brithez, most azonban a végén kicsit szétesett a mozgásom. Örülök, hogy bizonyítani tudtam azoknak az embereknek, akik kételkedtek bennem." - nyilatkozott a 25 éves győri kajakos.



Jól teljesített klubtársa, Takács Kincső is - aki ugyancsak ezüstérmes lett az Eb-n -, csak a párosban győztes kanadai Laurence Vincent-Lapointe-tól és az Európa-bajnok orosz Aleszja Romasenkótól kapott ki, így a friss olimpiai számban felállhatott a dobogó alsó fokára. Két éve, Milánóban második volt ebben a számban, a mezőny azonban azóta nagyon sokat erősödött.



"Semmit nem érzékeltem abból, hogy hol vagyok, így nagyon megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy sikerült bronzot szereznem. Végig az járt a fejemben, hogy ezt a párosunkért, Balla Virágért is csinálom, hiszen egész évben együtt készültünk, ez a közös munkánk gyümölcse." - fogalmazott a 23 éves Takács.



Meglepetésre a sprinterek páros számaiban is jutott érem a magyaroknak, ráadásul nem is egy. Előbb az Eb-n harmadik Hajdu, Fekete kenus duó nagyot küzdve a harmadik helyen csapott a célba, majd az Eb-n még csak hatodik Hagymási, Szabó kajak kettes versenyzett óriásit. Már a rajt után az élen lapátolt, majd remek tempót diktálva, az olaszokkal szinte együtt ért be a célba. Sokáig nem lehetett tudni, ki nyert, de végül kiderült, hogy a győztes Magyarország.



"Az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy mi van, boldogok vagyunk, hogy mi nyertünk. Nagyon sokat készültünk az elmúlt öt hétben." - mondta a 24 éves, honvédos Hagymási. A 22 esztendős Szabó (KSI) hozzátette: ez az egy számuk volt a vb-n, amelyen mindketten újoncok, így mindent beleadtak.





A 23 éves Fekete a 200-on szerzett páros bronz után 500 méter egyesben a kilencedik helyen ért célba, majd következett a délelőtt utolsó magyar érdekeltségű döntője, a női kajaknégyesek 500 méteres futama.



Ebben az olimpiai számban Magyarország friss Európa-bajnokként érkezett Racicébe, a Takács Tamara, Medveczky, Fazekas-Zur, Vad kvartett nyert júliusban, Plovdivban, azzal a különbséggel, hogy akkor a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur helyett Lucz Dóra ült a hajóban. A magyarok most a gyengébb rajt után 200-nál már az élen álltak, és a folytatásban sem engedtek maguk elé senkit, a lendületük kitartott a célig.





"Próbáltam nem koncentrálni az ellenfelekre, csak magunkra, csak úgy repült alattunk a hajók, és a végén is volt bennünk erő, kijött a csapatmunka" - mondta a vezérevezős Takács.



A vb-n betegséggel küzdő, K-2 1000 méteren ugyancsak első Medveczky hozzátette: nagyon küzdelmes futam volt, és nagyon örülnek, hogy az erős új-zélandi egységet is le tudták győzni.



A B döntős magyar egységek közül Kopasz Bálint (K-1 500 m) 10., az 500 méteres férfi kajaknégyes pedig 15. lett összesítésben.

A vasárnap délelőtti dobogósok

A racicei kajak-kenu világbajnokság vasárnap délelőtti dobogósai és a további magyarok eredményei:

férfiak:



K-1 200 m, világbajnok:



Liam Heath (Nagy-Britannia) 33.733 mp

2. Horváth Bence (Magyarország) 34.070

3. Aleksejs Rumjancevs (Lettország) 34.439



K-1 500 m, világbajnok:



Josef Dostál (Csehország) 1:36.520 p

2. René Holten Poulsen (Dánia) 1:38.267

3. Oleg Kuharik (Ukrajna) 1:38.483

...10. (a B döntőben 1.) Kopasz Bálint



K-4 500 m, világbajnok:



Németország 1:17.734 p

2. Spanyolország 1:18.371

3. Csehország 1:18.729

...15. (a B döntőben 6.) Magyarország (Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán)



K-4 1000 m, világbajnok:



Ausztrália 2:50.576

2. Magyarország (Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Ceiner Benjámin, Pauman Dániel) 2:50.931

3. Németország 2:53.146



C-1 500 m, világbajnok:



Martin Fuksa (Csehország) 1:49.725 p

2. Carlo Tacchini (Olaszország) 1:50.309

3. Makszim Pjatru (Fehéroroszország) 1:50.583

...9. Fekete Ádám (Magyarország) 1:56.693



C-2 200 m, világbajnok:



Alekszandr Kovaleno, Ivan Stil (Oroszország) 36.088 mp

2. Arsen Sliwinski, Michal Marek Lubniewski (Lengyelország) 36.673

3. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Magyarország) 36.762



C-2 1000 m, világbajnok:



Yul Öltze, Peter Kretschmer (Németország) 3:31.613 p

2. Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez (Kuba) 3:31.955

3. Viktor Melantyev, Vlagyiszlav Csebotar (Oroszország) 3:33.123

...9. Korisánszky Dávid, Mike Róbert (Magyarország) 3:37.939



C-4 1000 m, világbajnok:



Németország 3:14.893

2. Lengyelország 3:16.798

3. Ukrajna 3:17.198

4. Magyarország (Vasbányai Henrik, Kiss Tamás, Sarudi Pál, Varga Dávid) 3:18.623



nők:



K-1 200 m, világbajnok:



Lisa Carrington (Új-Zéland) 38.433 mp

2. Emma Jörgensen (Dánia) 38.996

3. Spela Ponomarenko Janic (Szlovénia)

és Milica Starovic (Szerbia) 39.564-39.564

...8. Lucz Dóra (Magyarország) 39.801



K-1 1000 m, világbajnok:



Alyce Burnett (Ausztrália) 3:55.971 p

2. Karin Johansson (Svédország) 3:58.181

3. Rachel Cawthorn (Nagy-Britannia) 3:59.036

...5. Bodonyi Dóra (Magyarország) 4:01.786



K-2 200 m, világbajnok:



Hagymási Réka, Szabó Ágnes (Magyarország) 37.445

2. Susanna Cicali, Francesca Genzo (Olaszország) 37.508

3. Hannah Brown, Angela Hannah (Nagy-Britannia) 37.993



K-4 500 m, világbajnok:



Magyarország (Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta)

2. Németország 1:30.084

3. Új-Zéland 1:30.215



C-1 200 m, világbajnok:



Laurence Vincent-Lapointe (Kanada) 45.478 mp

2. Aleszja Romasenko (Oroszország) 46.136

3. Devecseriné Takács Kincső (Magyarország) 47.178



később:

5000 m-es döntők 14.30

MTI