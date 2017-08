Négy ország termékei az idei Sóletfesztiválon

2017. augusztus 27. 15:59

A zsidó konyha kedvelői négy ország, Magyarország mellett Jemen, Izrael és Lengyelország sóletjét kóstolhatják meg vasárnap a Budapest belvárosában megrendezett Sóletfesztiválon; az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) idén harmadik születésnapját ünneplő rendezvényén a kulináris élményeken kívül kulturális programok is várják a látogatókat.

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere a rendezvényt megnyitó köszöntőbeszédében elmondta, sokan úgy hiszik, hogy a gasztronómia kizárólag a főzés, az ételek elkészítésének tudománya, ugyanakkor ennél sokkal több tartalma lehet: a szeretetről, fantáziáról, egymás megismeréséről is szól.



"A vendégfogadás az emberiség kultúrtörténetében komoly szerepet játszott, hiszen a közös étkezés közelebb hoz egymáshoz, a gasztronómia sokszor szervezője is a szociális életünknek" - idézi a polgármestert az EMIH MTI-hez eljuttatott közleményében.



A libahúsból készült magyar, valamint a jemeni, az izraeli és a lengyel sóleten kívül kóser sütemények és saláták is szerepelnek a fesztivál kínálatban.



A szabadtéri fesztivál résztvevői nemcsak a kóser konyha, hanem a zsidó élet rejtelmeibe is bepillantást nyerhetnek.



A kulináris kalandok mellett a kultúra is fontos szerepet kap az eseményen. A fesztivál házigazdájával, Köves Slomóval, az EMIH vezető rabbijával Somogyi Zoltán szociológus beszélget a zsidó szokásokról, kultúráról, a zsidó-nem zsidó együttélés kérdéseiről.



A színpadon folytatott gasztrokerekasztal-beszélgetés során zsidó nők osztják meg gondolataikat a kóser konyha titkairól és az étkezés szabályairól. A rendezvény teljes ideje alatt elérhető a közkedvelt Kérdezd a rabbit-stand, ahol bárki felteheti kérdéseit a jelenlévő rabbinak.





A Kazinczy utcában zajló egész napos fesztiválon klezmerzenekarok váltják egymást a nagyszínpadon, a gyerekeket játékos feladatok és színes programok is várják.

Egy adag sólet Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) 3. Sóletfesztiválján Budapesten, a Kazinczy utcában 2017. augusztus 27-én MTI Fotó: Demecs Zsolt

Az egyik stand a Sóletfesztiválon. MTI Fotó: Demecs Zsolt

MTI