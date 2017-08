Kajak-kenu vb - Bodonyi Dóra győzött 5000 méteren

2017. augusztus 27. 16:53

Bodonyi Dóra megnyerte a női kajakosok vasárnap délutáni 5000 méteres versenyét a racicei kajak-kenu világbajnokságon, amelyet így tíz éremmel, öt első, három második és két harmadik hellyel zártak a magyarok.

A délelőtt 1000 méteren ötödik Bodonyi júliusban, Plovdivban megnyerte ezt a számot, és a rajt után most is szinte azonnal az élre tört. Sokáig a négyfős élboly tagja volt, s miután az üldözők utolérték őket, továbbra is vezetett. A célhoz közeledve az Eb-bronzérmes német Tabea Medert és a 23 éves szolnoki kajakos meglépett a mezőnytől, s végül egymás között döntötték el az elsőség sorsát. Bodonyi jól bírta a hajrát, így az Eb után a vb-t is megnyerte a leghosszabb távon. Ebben a versenyben 26-an indultak.





A férfiak hasonló számában - 38 vetélytársával együtt - Noé Bálint szállt vízre magyar részről. A Honvéd 23 éves kajakosa az elején még vezetett is, 2500 méter után azonban lemaradt, s végül a 18. lett.



A kenusoknál az Eb-n második Varga Dávid sokáig tagja volt az élbolynak, de 3000 méter után lemaradt, s innentől már nem volt esélye az éremszerzésre. Győzött - címét megvédve - a németek világklasszisa, Sebastian Brendel, a győriek 29 éves versenyzője pedig hatodikként érkezett a célba a 27 fős mezőnyben.



Eredmények:



5000 m:

férfiak:

K-1, világbajnok:



Fernando Pimenta (Portugália) 20:46.907 p

2. Max Hoff (Németország) 20:50.259

3. Aleh Jurenyija (Fehéroroszország) 21:00.828

...18. Noé Bálint 22:27.601



C-1, világbajnok:



Sebastian Brendel (Németország) 23:34.79 p

2. Serguey Torres Madrigal (Kuba) 23:37.31

3. Mateusz Kaminski (Lengyelország) 23:42.52

...6. Varga Dávid 24:20.71



nők:

K-1, világbajnok:



BODONYI DÓRA 23:17.86 p

2. Tabea Medert (Németország) 23:19.21

3. Lani Belcher (Nagy-Britannia) 23:28.23

A győztes Bodonyi Dóra a női kajak egyesek 5000 méteres versenyének eredményhirdetésén a racicei kajak-kenu világbajnokságon, Csehországban 2017. augusztus 27-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Kajak-kenu vb - Éremtáblázat

A racicei kajak-kenu világbajnokság éremtáblázata:

arany ezüst bronz



Németország 6 5 1

MAGYARORSZÁG 5 3 2

Oroszország 2 2 1

Csehország 2 1 3

Új-Zéland 2 1 1

Fehéroroszország 2 - 4

Ausztrália 2 - -

Kanada 2 - -

Spanyolország 1 2 -

Portugália 1 1 -

Nagy-Britannia 1 - 3

Szerbia 1 - 2

Lengyelország - 2 2

Dánia - 2 1

Olaszország - 2 1

Kuba - 2 -

Grúzia - 1 -

Románia - 1 -

Svédország - 1 -

Szlovákia - 1 -

Szlovénia - - 2

Ukrajna - - 2

Brazília - - 1

Irán - - 1

Lettország - - 1



Megjegyzés: női K-1 200 méteren két bronzérmet osztottak ki.

MTI