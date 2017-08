Schulz a bizonytalan szavazók megnyerésével győzne

2017. augusztus 27. 21:08

A német szociáldemokraták (SPD) a bizonytalan szavazók megnyerésével győzhetnek az egy hónap múlva tartandó szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson - mondta Martin Schulz SPD-s kancellárjelölt egy vasárnapi televíziós interjúban, amelyben minden eddiginél élesebben bírálta Angela Merkel hivatalban lévő kancellárt, a jobbközép CDU elnökét.

A felmérések szerint az SPD támogatottsága csupán 22 százalék körül van, több mint 15 százalékponttal elmarad a CDU és a bajor testvérpárt, a CSU szövetség mögött. Azonban a felmérések azt is mutatják, hogy majdnem minden második választó még a bizonytalanok táborába tartozik - hangsúlyozta a szociáldemokrata kormányfőjelölt az ARD országos köztelevízióban sugárzott interjúban.



"A bizonytalanokat akarom megnyerni, és ha megszerzem őket, a választáson is győzhetek" - mondta Martin Schulz, aki szerint Angela Merkel fennhéjázó, arrogáns módon viselkedik. Ezt mutatja a többi között, hogy kormányzati repülőgéppel, helikopterrel jár választási gyűlésekre, és a kancellári hivatal munkatársai közül többen mellékállásban a kampányában dolgoznak.



Sok további ügy is mutatja, hogy Merkel egyre inkább elszakad a választóktól, a németek mindennapi életének valóságától, és ezt "egyre többen látják" - mondta Martin Schulz.



Aláhúzta, hogy a negyedik ciklusára készülő Angela Merkelt le kell váltani, mert meg kell óvni az országot a néhai CDU-s kancellár, Helmut Kohl utolsó, negyedik ciklusára (1994-1998) kialakult "stagnálástól és politikai agóniától".



Míg a szociáldemokraták nagyon alapos programot tártak a választók elé, a kereszténydemokratáknak - a CDU-nak - nincs elképzelése az ország előtt álló feladatok megoldásáról, és azt mondják, hogy "Angela Merkel éppen elég a jövőhöz", az új kihívások megválaszolásához.



Ezt mutatják a német gyártmányú dízelautók körüli gondok is, amelyek megoldására az SPD külön programot hirdetett, Merkelnek viszont nincs terve - mondta Martin Schulz.



Az SPD a szeptember 24-i Bundestag-választást felvezető kampány utolsó négy hetében is konkrét megoldásokat kínál, és felmutatja a CDU/CSU - a jelenlegi koalíciós partner - és a szociáldemokraták közötti különbségeket. Így már a következő héten bemutatják a szövetségi állami berendezkedés miatt széttagolt és nemzetközi összevetésben egyre rosszabbul teljesítő oktatási rendszer reformjára kidolgozott tervet, amely a többi között 12 milliárd euró (3600 milliárd forint) állami beruházást irányoz elő a következő négy évre - mondta Martin Schulz.



Angela Merkel visszafogottan reagált a szociáldemokrata kancellárjelölt bírálatára. A másik országos köztelevízióban, a ZDF-en a politikai vezetőkkel készített nyári nagyinterjúk sorát záró vasárnapi beszélgetésben kiemelte, arra törekszik, hogy eleget tegyen hivatali esküjének, így a német népet szolgálva végzi a munkáját és bármikor kész kiállni az emberek elé. Készen áll arra is, hogy személyesen vitatkozzon kihívójával, és örül annak, hogy erre egy hét múlva sor is kerülhet - utalt a a kancellár arra, hogy szeptember 3-án tartják a kampány egyetlen kancellárjelölti televíziós vitáját.



A felmérések alapján a CDU/CSU pártszövetség támogatottsága 38 százalék körül van, némileg elmarad az előző, 2013-ban tartott Bundestag-választáson elért 41,5 százaléktól. Az SPD támogatottsága tavasz óta folyamatosan csökken, a héten süllyedt 22 százalékra, ami a legalacsonyabb szint, amióta Martin Schulz - az Európai Parlament korábbi elnöke - az év elején átvette a párt vezetését.



A bizonytalanokról igen eltérő adatokat közölnek a közvélemény-kutató intézetek és cégek, arányuk 26 százalék és 46 százalék között lehet.



A kampány egyelőre nemigen mozgatta meg a németeket, ezt jelzi az Allensbach kutatóintézetnek a napokban ismertetett vizsgálata, miszerint a választók 40 százaléka szinte soha nem beszélget a közelgő Bundestag-választásról az ismerőseivel, barátaival.

MTI