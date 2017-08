Felújítják a budai ciszterci Szent Imre-templomot

2017. augusztus 28. 17:31

Háromszáztízmillió forint támogatást kap a ciszterci rend a budai Szent Imre-templom felújítására - jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője hétfőn Budapesten.

A felújításról tartott sajtótájékoztatón Simicskó István kiemelte: a Szent Imre-templom Újbuda jelképe, a városrész címerében is szerepel. A plébániának "kisugárzó ereje van" az egész kerületi közösség életére.



A miniszter úgy fogalmazott: "bízunk benne, hogy növekszik majd a hívek száma is, és fel tudjuk mutatni a mai világban, hogy a magyarok tudják, honnan jönnek, tisztelik múltjukat, és továbbra is fontosnak tartják a keresztény értékeket".



Szkaliczki Csaba Örs plébános elmondta: a rend még 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) 130 millió forintot, most pedig 180 milliós kormányzati támogatást kapott. Mint mondta, a legégetőbb feladat a templom Gellért-hegy felőli, megsüllyedt részének megmentése, a hegyről lefolyó víz ugyanis alámosta az épületet.



Kitért arra: a templom homlokzata, a lépcső és az erkély is felújításra szorul. Emellett a támogatásból megtörténhet a templom belsejének festése, műszaki és gépészeti felújítása. Terveik szerint felújítják a templomban lévő két hittantermet is, és kialakítanak egy lépcsőgalériát a templomtorony egyik feljárójában, ahol időszaki kiállításokat rendezhetnek majd.



Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt: a ciszterci rend két év múlva lesz 900 éves, ebből az alkalomból a kormány 4,8 milliárdos össztámogatásról döntött, amelyből szerte az országban megújulnak a rend iskolái, templomai.



Az elmúlt években a templom mellett lévő Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 13,5 millió forint támogatást kapott különböző programjaira, kisebb beruházások megvalósítására. Újbudán az elmúlt időszakban összesen 330 millió forintból újulhattak meg közösségi terek, templomok, jöhettek létre közösségi programok - tette hozzá.



Míg Nyugat-Európa sok részén bezárják, kultúrházakká vagy épp kocsmává alakítják a templomokat, addig "mi templomokat építünk" - fogalmazott az államtitkár.



A budai Szent Imre-templomot 1938-ban építették, alapkövét 1936-ban tette le Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás.

Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője, Szkaliczki Csaba Örs plébános és Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára helyszínbejáráson a templom épülete előtt 2017. augusztus 28-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán





MTI