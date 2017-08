A spanyolok többsége elégedett a rendőri fellépéssel

2017. augusztus 28. 17:38

A spanyolok többsége elégedett azzal, ahogyan a katalán rendőrök semlegesítették a terroristákat a két héttel ezelőtti, katalóniai merényleteket követően - derült ki hétfőn az NC Report nevű közvélemény-kutató cég felméréséből, amelyet a La Razón című spanyol napilap megbízásából készített.

A megkérdezettek 62 százaléka "jó" vagy "nagyon jó" értékelést adott a katalán rendőrök fellépésére, 26,6 százalékuk szerint "megfelelően", 6,3 százalékuk szerint viszont "rosszul" vagy "nagyon rosszul" cselekedtek.



Arra a kérdésre, hogy vajon a helyi rendőrség elkövetett-e biztonsági hibákat, 44,2 százalék válaszolt igennel, 42,2 százalék pedig nemmel, ám a felmérés nem terjedt ki ezek részletezésére.



A felmérés szerint a lakosság 45,8 százaléka véli úgy, hogy a 16 ember életét követelő barcelonai és cambrilsi támadások elkerülhetők lettek volna, 42 százalékuk viszont ennek épp az ellenkezőjét gondolja.



A kutatók egyebek mellett az általános biztonságérzetre is rákérdeztek, eszerint a spanyolok egy tízes skálán 5,7 pontra értékelik ezt a támadásokat követően.



A felmérésben részt vevők 54,8 százaléka igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tart-e egy dzsihadista támadástól, 42,1 századék viszont azt mondta, hogy nem fél ettől.



Nyolcvankét százalék gondolja helyesnek útakadályok kihelyezését a biztonság érdekében.



Az NC Report kutatásából az is kiderül, hogy a megkérdezettek 72,8 százaléka szerint a merényletek után növekedni fog az iszlám elutasítása, 78,1 százalék szerint pedig jobban kell ellenőrizni az imámokat. A katalóniai támadásokat elkövető dzsihadista terrorsejt radikalizálásával ugyanis Abdelbak esz-Szatti ripolli imámot vádolják.



A felmérés kitért a katalán elszakadási törekvésekre is, rákérdezve arra, hogy a függetlenség támogatói politikailag kihasználták-e a támadásokat. A válaszadók 65,1 százaléka szerint igen, 22,3 százalékuk szerint viszont nem.

MTI