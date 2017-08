G20 Hamburg - Súlyosabb büntetés az első elítéltnek

2017. augusztus 28. 21:34

Az ügyészség által javasoltnál súlyosabb, két év hét hónap szabadságvesztés büntetést kapott hétfőn a németországi Hamburgban a G20 csoport júliusban tartott csúcstalálkozója alatt történt zavargásokkal összefüggésben indított első büntetőper vádlottja.

A hamburgi városi bíróság bizonyítottnak találta, hogy a 21 éves holland fiatalember súlyos testi sértést és súlyos garázdaságot követett el, és szembeszegült az ellene indított rendőri intézkedéssel. A testület rögtön az első tárgyalási napon meg is hozta döntését. A vádhatóság indítványában szereplő egy év kilenc hónapnál jóval súlyosabb büntetést azzal indokolta, hogy a bíróságoknak mindazok oldalára kell állniuk, akiket a jogszabályok fokozottan védenek, márpedig a törvényhozás a hivatalos szervek elleni erőszak elharapódzása miatt éppen röviddel a bűncselekmény előtt, májusban megszigorította a rendőrök, mentősök és tűzoltók elleni tettlegesség büntetését.



Az elítélt esete a G20 csoport tanácskozásának előestéjén, július 6-án, történt, az ítélet szerint a fiatalember az Üdv a pokolban (Welcome to Hell) címmel különböző szélsőbaloldali csoportok által meghirdetett demonstráció után palackokkal megdobált egy rendőrt és ellenállt, amikor őrizetbe akarták venni.



A büntetlen előéletű holland fiatalember ügyvédje felmentést kért. Szerinte nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a vádlott hajította el az őt később előállító rendőrt eltaláló palackokat, ellenállása a rendőri intézkedéssel szemben pedig az ijedtségből fakadó önkéntelen reakció volt. Helyszíni sajtóbeszámolók szerint a bíróság döntése sokkhatást váltott ki a fiatalembernek a tárgyalóteremben összegyűlt támogatói körében. Az ítélet nem jogerős.



A második per kedden kezdődik, egy 24 éves lengyel fiatalembert állítanak bíróság elé, mert fegyverként használható eszközöket, köztük egy engedély nélkül tartott paprikaspray-t és tűzijátékokat találtak a hátizsákjában, amikor július 8-án egy demonstráción őrizetbe vették.



A hamburgi ügyészség a zavargásokkal kapcsolatban eddig 109 eljárást indított ismert személy, további 64-et pedig ismeretlen személy ellen. A hatóságok szerint a rendőrök oldalán is előfordultak túlkapások, ezekkel kapcsolatban 18 eljárást indítottak.



A rendőrség és az ügyészség hétfőn megjelent hivatalos adatok szerint 2036 feltételezett bűncselekmény ügyében nyomoz a G20-csúcssal kapcsolatban. Az esetek többségében - 757 ügyben - rongálás gyanúja miatt indították az eljárást, a második helyen a testi sértések állnak 330 üggyel, a harmadik a garázdaság bűncselekmények csoportja 303 esettel.



A 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságot és az EU-t összefogó G20-csoport vezetői találkozójával kapcsolatban történt törvénysértéseket a tartományi rangú Hanza-város törvényhozásában is igyekeznek feltárni, az ügyben vizsgálatot folytató bizottság augusztus 31-én tartja alakuló ülését.



A kétnapos csúcstalálkozó biztosítására a kétnapos esemény előtt több mint két héttel, június 22-én indított akciókban 476 rendőr sebesült meg. A legtöbben, 231-en a találkozó előtti naptól a találkozó utáni első napig tartó időszakban, amikor a legtöbb tüntetést tartották. Sokan agyrázkódást szenvedtek, és előfordult tűzijáték okozta arcsérülés is, két helikopterpilóta pedig szemsérülést szenvedett, mert lézernyalábot irányítottak a pilótafülkére. Ezzel kapcsolatban egy német férfi ellen emberölési kísérlet gyanújával indítottak eljárást.

MTI