Újpesti címervita - díszpolgárok tiltakoznak

2017. augusztus 28. 21:42

Budapest IV. kerületének számos díszpolgára nyílt levélben tiltakozik az Újpest FC címerének megváltoztatása ellen.

A IV. kerület sportoló kiválóságai az Újpesti Közművelődési Körrel (UKK) közösen megfogalmazott levelükben kijelentették: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a felnőtt labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaság - álláspontjuk szerint jogszerűtlenül - július 3-án megváltoztatta a címerét.



Mint az MTI-hez hétfőn eljuttatott levélben írják, szerintük a korábbi embléma helyett "olyan új, grafikailag elfogadhatatlan, ízléstelen megjelenésű címert állítottak", amely nem követi az Újpesthez és az anyaegyesülethez kötődő, hagyományos arculati elemeket.



Az UKK tiltakozó leveléhez csatlakozott az Újpesti Városvédő Egyesület, az Újpestért Egyesület és az Újpesti Helytörténeti Alapítvány is. A 150 aláíró között van Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó, Göröcs János, Dunai Antal és Tóth András korábbi futballisták és Kozák Danuta ötszörös olimpiai bajnok kajakozó is.



Az Újpesti Torna Egylet (UTE) július végén jelentette be, hogy címerének védelme érdekében elindította a peres eljárást az Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben, mivel július 3-án egyoldalúan megváltoztatta a címert, és azóta is úgy használja.

MTI