Sokszínű programok Szolnok napján

2017. augusztus 28. 23:50

Gőzvontatású nosztalgia-különvonat érkezik a Szent Korona másolatával Budapestről Szolnokra, átadják a Tisza-parti város legrangosabb elismeréseit és egyebek mellett lesz mécsesúsztatás, emléktábla-avatás is - sorolta a Szolnok-napja alkalmából szervezett programsorozat elemeit a Tisza-parti város polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón.

Szalay Ferenc felidézte: Szolnok napját 2000-től tartják emlékezve arra, hogy 1847. szeptember elsején nyílt meg a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal, amely meghatározó szerepet tölt be a város életében, fejlődésében.



Hozzátette: augusztus 31-én, csütörtök délután adják át a város két legrangosabb elismerését, az Ezüst Pelikán-díjat és a Szolnok díszpolgára címet az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, utána az Anconai szerelmesek című zenés komédiát tekintheti meg a közönség a Szigligeti Színházban.



Hajnal Anna, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szervezési csoportvezetője elmondta: szeptember 1-jén, pénteken, a Szolnok-napi emlékhelyeken koszorúzások lesznek. Délután avatják a Tiszavirág emléktáblát a Tiszavirág híd Liget felőli lábánál, majd kezdetét veszi a XXII. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál a Tiszai hajósok terén.



Este tartja hagyományos mécsesúsztatását a Zounok ispán szobornál a Rotary Club Szolnok.



Kondor Balázs, a MÁV Forgalmi Csomóponti Főnökség vezetője szólt arról, hogy szeptember 2-án, szombaton, ünnepségsorozatot tartanak a vasútállomáson. A programok közül kiemelte a Szent Korona másolatával Budapestről érkező, gőzvontatású nosztalgia-különvonat köszöntését az első vágánynál, amit emléktábla-avatás és koszorúzás követ. Tájékoztatása szerint délelőtt a nosztalgia különvonat elindul a Szent Korona másolatával a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba, onnan díszmenet kíséretében a Belvárosi Szentháromság Nagytemplomba.



Kovács Ákos, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum ügyvezető igazgatója elmondta: az intézményben több ünnepi program is lesz, egyebek mellett időszakos vasúttörténeti kiállítás nyílik, Baross Gábor-emléktáblát avatnak és az érdeklődők előadást hallhatnak a Vasminiszter életútjáról.



Szintén szeptember 2-án, szombaton, a Tiszai Hajósok terén, a Szapáry úton és a Hild téren a Szolnok Napi Forgatag kínál családi programot.



A Szolnok Napja Legerősebb Embere Sportvetélkedő és Szabadidő Sportbemutatót a Tiszai hajósok terén rendezik meg.



Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: szombaton az Agóra téren mutatkoznak be az Agóra szakkörei, klubjai, képzései, a Zolnok Bandérium egész napos programmal vár minden érdeklődőt. Délután Szolnok város 942 szeletes tortáját lehet megkóstolni- fűzte hozzá.



Az idei év különlegessége a szolnoki történet alapján, helybéli fiatalok által írt és játszott Én vagyok Szolnok című musical bemutatója- emelte ki.

MTI