Karcsúsodik az amerikai külügyminisztérium

2017. augusztus 29. 09:46

Karcsúsodik az amerikai külügyminisztérium személyi állománya és a diplomáciai kar - jelentette be hétfőn Rex Tillerson külügyminiszter, aki hozzátette, hogy néhány különmegbízotti poszt megszűnik és az Egyesült Államok kisebb létszámú küldöttséggel lesz jelen az ENSZ-közgyűlésben is.

A tárcavezető levélben tudatta Bob Corker szenátorral, a szenátus külügyi bizottságának elnökével, hogy a minisztériumban mintegy három tucat különmegbízotti poszt megszűnik, vagy integrálják a rendes minisztériumi munkakörökbe.



"Meggyőződésem, hogy a tárca jobban tudja majd teljesíteni küldetését, ha egyes különmegbízottak feladatait a minisztériumba, képviseleti irodáikat pedig a regionális irodákba, vagy a diplomáciai képviseletekbe integráljuk" - fogalmazott levelében az amerikai diplomácia irányítója. A miniszter szerint a külügyi munka hatékonyabb lesz, és jobban szolgálja az amerikai nemzetbiztonsági érdekek érvényesítését is.



Tillerson közölte azt is, hogy egyes különmegbízotti posztok - a feladatok befejezésével - teljesen megszűnnek. Így például megszűnik a szíriai, a szudáni, a dél-szudáni, az északi-sarki, vagy a klímavédelmi különmegbízott posztja, nem lesz többé a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó különmegbízott, iráni különmegbízott, vagy a guantánamói fogolytábor bezárása munkálatainak sem lesz különmegbízottja. Ez utóbbi munkakörre annál is kevésbé van szükség, mert a Trump-kormánynak egyelőre nem áll szándékában bezárni a fogolytábort.



Az összesen 66 különmegbízotti posztból 30 marad meg, köztük például a vallásszabadsággal, vagy az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó különmegbízottaké, vagy a homoszexuális közösségek jogait vizsgáló különmegbízotté. Három irodát - a vallásszabadsággal, a holokauszttal és az AIDS-betegséggel foglalkozót - bővítenek. A közel-keleti és az afganisztáni ügyekért felelős különmegbízottak munkáját az illetékes külügyi főosztályhoz utalják, a globális élelmiszerbiztonságért felelős különmegbízott munkáját ezentúl a USAID - az amerikai külügyminisztérium külföldi segélyezéssel foglalkozó részlege - látja el. A palesztin-izraeli tárgyalások felügyelete közvetlenül a miniszterhez tartozik majd.



A szenátus külügyi bizottságának elnöke támogatásáról biztosította a külügyminiszter tervezett lépéseit. "Az évek során megszaporodott a különmegbízottak száma a külügyminisztériumban és posztjuk sok esetben több kárt okozott, mint hasznot hajtott" - szögezte le válaszlevelében Bob Corker szenátor, aki kifejezetten dicsérte Rex Tillerson minisztériumi átszervezésre irányuló törekvéseit.



Hétfőn este a Politico című lap internetes portálja - a külügyminiszter környezetéből származó információkra hivatkozva - azt közölte, hogy az Egyesült Államok csökkenti az ENSZ-közgyűlésben dolgozó diplomatái létszámát is.

MTI