Líbia benyújtotta a számlát az olaszoknak

2017. augusztus 29. 12:18

Kórházakat és iskolákat, az infrastruktúra és a közbiztonság kiépítését, valamint munkahelyteremtő programok finanszírozását kérték Líbia polgármesterei Olaszországtól a migránsok Európába indulásának megfékezéséért cserébe - mondta el Marco Minniti olasz belügyminiszter a Corriere della Sera olasz napilapban kedden megjelent interjúban.

A cikk szerint Líbia tizennégy városának polgármestere kért anyagi támogatást az olasz kormánytól az embercsempészekkel szembeni együttműködés biztosítására.



A finanszírozási "listát" a líbiai városok vezetői a római belügyminisztériumban nyújtották át, amikor augusztus 26-án Marco Minnitivel találkoztak. A miniszter mostani beszámolója szerint olyan kulcsfontosságú városok mondtak igent az embercsempészettel szembeni fellépésre mint a líbiai tengerparti Szabráta, ahonnan az utóbbi években az Olaszországba átjutott migránsok többsége elindult. Szabráta polgármestere egyebek között csatornarendszer kiépítéséhez, valamint kórházfejlesztéshez kért segítséget az olasz féltől.



Hasonlóképpen a többi líbiai polgármester óvodák és iskolák építésére, a városok víz- és áramellátásnak helyreállítására, utcai biztonsági kamerák hálózatára, a helyi rendőrségi irodák helyreállítására, valamint munkahelyteremtési programokra és sportlétesítményekre kért finanszírozást, hangsúlyozva, hogy utóbbiak is elengedhetetlenek a líbiai fiatalok röghöz kötéséhez, hogy ne a kivándorlásban vagy az embercsempészetben találják meg az egyetlen lehetséges megélhetési módot.



Marco Minniti nem mondott összeget, de hangsúlyozta, hogy az olasz kormány finanszírozása mellett a líbiai városok támogatására az Európai Unió is hároméves keretet biztosított. Hozzátette, hogy az olasz államnak az Olaszországba érkezett migránsok elszállásolása és ellátása havonta 100 millió euróba kerül, és a jövőben ennek egy részét Líbiai gazdaságának fejlesztésére fordíthatnák.



Minniti az utóbbi hónapokban többször találkozott a líbiai polgármesterekkel, akiket hasznos szövetségesnek tart az embercsempészekkel szembeni fellépésben Ennek egyik eredménye az is, hogy augusztusban a líbiai egységkormány saját hatáskörébe vonta a felségvizek ellenőrzését, ami három év óta először minimálisra, 90 százalékkal csökkentette a kivándorlást az olaszországi partok felé.



A két ország közötti történelmi kapcsolat miatt Olaszország mindig is támogatta Líbia gazdaságát, amely kőolaj- és gázmezői miatt is jelentős Itália számára. Utoljára Róma 2009-ben írt alá 5 milliárd eurós finanszírozást Líbiával, amely azonban az országot akkor vezető Moammer Kadhafi halála miatt, két évvel később megszakadt.



Marco Minniti kiemelte, hogy a hétfőn Párizsban rendezett migrációs csúccsal egy időben a római belügyminisztériumban ismét fogadták a közép-afrikai Niger, Mali, Csád valamint Líbia hatósági képviselőit, akikkel a nyár folyamán már többször egyeztettek. A találkozón a migráció kiindulási térségének számító közép-afrikai államok, valamint a tranzitország Líbia határvédelméről volt szó. A következő hetekben folytatják a találkozósorozatot, amelynek célja az afrikai országok, kiemelten Líbia határőrségének megerősítése.

MTI