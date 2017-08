Fidesz: Gyurcsány a Soros-terv végrehajtásán dolgozik

2017. augusztus 29. 12:22

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) a Soros-terv végrehajtásán, a migránsok beengedésén dolgozik, és a magyar határkerítés lebontását akarja.

Hidvéghi Balázs keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Gyurcsány Ferenc kampánynyitóra készül a hétvégén, ahol Európáról akar beszélni.



A Fidesz kommunikációs igazgatója ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a DK az Európát elárasztó migrációs hullámot akarja megerősíteni.



Kifejtette: Gyurcsány Ferenc a kezdetektől fogva nyíltan ellenezte a magyar határ védelmét, majd amikor felépült a kerítés, "elszaladt Brüsszelbe", ahol "bepanaszolta Magyarországot".



Májusban pedig még "Soros György néhány brüsszeli szövetségesét" is Magyarország déli határára utaztatták, ahol feleslegesnek minősítették a határzárat - tette hozzá.



A kormánypárti politikus idézte Niedermüller Péter DK-s európai parlamenti (EP) képviselő azon kijelentését is, amely szerint ő lebontaná a kerítést.



A DK folyamatosan részt vesz a Magyarország elleni támadásokban Brüsszelben - folytatta Hidvéghi Balázs -, Niedermüller Péter volt például "az egyik kitalálója és a fő támogatója" a Magyarországot pellengérre állító jelentésnek. Megjegyezte: az EP-képviselő az egyik fő támogatója annak "a bevándorlást szervező ügynökségnek" is, amelyet európai szinten készülnek létrehozni, és ami "színtisztán a Soros-tervben szereplő egyik alappillér".



Hozzáfűzte, a DK azt is ellenzi, hogy nemzeti szinten lehessen védeni a határokat, ezeket a jogosítványokat Brüsszelbe telepítené.



Ez szintén "a Soros-tervben szereplő egyik fő kitétel" - jelentette ki.



Európában egymást érik a terrortámadások, ám a volt miniszterelnök és pártja még mindig nem látja az összefüggést a bevándorlás és a terrorizmus veszélyének növekedése között - mondta.



Hidvéghi Balázs összegzése szerint a DK mindezzel kockára tenné az ország biztonságát, és "egyértelműen növelnék hazánkban is a terrorveszélyt".



Arra a kérdésre, hogy a Jobbik szerint nem Vona Gábornak, a párt elnökének kell bocsánatot kérnie a nyugdíjasoktól, hanem a Fidesznek, a kommunikációs igazgató úgy reagált: az embereket nem lehet hülyének nézni, és nem lehet sértegetni még Vona Gábornak sem. Szavai szerint a Jobbik elnöke több mint egy hónapja folyamatosan sértegeti a magyar idősek egy jelentős részét, ami miatt várják tőle a bocsánatkérést.



Azzal, hogy ezt nem teszi meg, saját magáról és pártjáról állít ki bizonyítványt - tette hozzá.



Egy másik felvetésre közölte: a Fidesz témában indított telefonos és e-mailes kampányának költségeiről az akció végén számolnak be.



Az MSZP oktatási programjáról tartott keddi sajtótájékoztatót Hidvéghi Balázs kérdésre úgy kommentálta: a szocialisták oktatáspolitikája egyszer már csúfosan megbukott.



Az MSZP-kormányok idején iskolákat zártak be, "minden szempontból lefelé ment az oktatás" - mondta, hangsúlyozva, hogy ezzel szemben a Fidesz-kormány alatt kiszámítható, államilag koordinált oktatáspolitika zajlik, folyamatosak a fejlesztések, bővült az ingyenes gyermekétkeztetés köre, egyre több diák kapja ingyen a tankönyveit, és a rendszerváltás óta a legnagyobb béremelési program indult el a pedagógusoknak. Szerinte ha a szocialisták megint lehetőséget kapnának, újra rombolnának.

MTI