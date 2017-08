Kitiltottak Ukrajnából két spanyol újságírót

2017. augusztus 29. 14:21

A kijevi hatóságok nem engedélyezték a beutazást Ukrajnába az El Mundo című baloldali spanyol napilap két újságírójának, és öt évre kitiltották őket az országból - erősítette meg kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője közölte, hogy Antonio Pampliegát és Manuel Ángel Sastrét azért tiltották ki az országból, mert publikált cikkeikkel "ukránellenes tevékenységet" folytattak. Ukrajnába 2020-ig nem léphetnek be, mert a tilalmat 2015-től számolják.



Az El Mundo korábbi közlése szerint az újságírókat múlt pénteken utasították ki Ukrajnából, de előtte 20 órán át feltartóztatták őket az egyik kijevi repülőtéren.



A két spanyol újságírót az ukrán hatóságok már 2015-ben "feketelistára" tették, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva, és megtiltották nekik a beutazást öt évre. A madridi kormány azonban tiltakozott emiatt, mire Kijev levette őket a listáról. Petro Porosenko ukrán elnök annak idején személyesen avatkozott be, rendeletet adott ki a két spanyol sajtómunkás és még négy - három brit és egy német - újságíró levételéről az Ukrajnából kitiltott személyek listájáról.



Pamliega elmondása szerint a reptéren hiába mutatták be azt a hivatalos iratot, amely igazolja, hogy lekerültek a listáról, sőt a kelet-ukrajnai - Kijev által terrorellenesnek nevezett - művelet (ATO) területén is van engedélyük dolgozni, mégis kiutasították őket. "Kiderült, hogy az SZBU egy másik listára tett át bennünket, amely még negyven nevet tartalmaz" - állította a spanyol újságíró. Az SZBU szóvivője azonban cáfolta, hogy a hivatalosan kiadott szankciós listán túl másik névjegyzék is létezne.



Porosenko 2015 szeptemberében írta alá azt a rendeletet, amellyel életbe léptette az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozatát "az Oroszország, illetve más, a Krím elfoglalásával és a Donyec-medencei agresszióval összefüggésbe hozható országok" magán- és jogi személyei elleni büntetőintézkedések bevezetéséről. A szankciós listára 105 jogi és 388 magánszemély került fel, köztük magyarok is: Széles Gábor üzletember mint az Echo Televízió akkori tulajdonosa, Szaniszló Ferenc, a tévé akkori műsorvezetője, valamint Gyöngyösi Márton jobbikos parlamenti képviselő és Szaniszló Adrienn, a párt frakciójának külügyi munkatársa.

MTI