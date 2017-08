Ingyen jutott 15 milliárd forinthoz az állam

2017. augusztus 29. 15:34

A valaha elért legalacsonyabb, nullaszázalékos hozammal értékesített három hónapos diszkont kincstárjegyet az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi aukcióján; az átlaghozam ugyan a legutóbbi aukción is nulla százalékos volt, most azonban a minimális és a maximális hozamszint is nulla lett, azaz a bankok, biztosítók és alapkezelők kamat nélkül adnak kölcsönt az államnak, gyakorlatilag ingyen finanszírozzák az állam kiadásait.

A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukción az ÁKK 15 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 28,50 milliárd forint ajánlatából az ÁKK 15 milliárd forintot fogadott el, az előző aukción kialakulttal megegyező, 0,00 százalékos aukciós átlaghozammal. Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki.

A 3 hónapos diszkont kincstárjegy az idei évet 0,15 százalékos aukciós átlaghozammal kezdte, 2016 elején a hozam 1,13 százalék volt, 2015 elején 1,84 százalék, 2014 elején pedig 2,90 százalék.

Az ÁKK keddi közleménye szerint az alacsony kamatszint a dkj aukciókon áttereli a befektetéseket a hosszabb futamidőkre, így nő az adósságkezelés biztonsága. Az utóbbi időben a nagybani piacon a legnagyobb kereslet az 5 éves papír iránt mutatkozott, amelynek kamata az aukciókon 2,00 százalék alatt van.

mti