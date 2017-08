Trump segít a katasztrófa sújtotta szövetségi államoknak

2017. augusztus 29. 21:39

Donald Trump amerikai elnök a kormány teljes támogatását ígérte a Harvey trópusi vihar sújtotta szövetségi államoknak a texasi Corpus Christi városában Greg Abbott texasi kormányzóval tartott találkozón.

A város tűzoltóságán tartott megbeszélésen, amelyen helyi és szövetségi tisztségviselők, valamint a first lady és az elnök kíséretében lévő John Kelly kabinetfőnök voltak jelen, az elnököt Abbott kormányzó tájékoztatta a mentési munkálatokról.



"Igazi csapatmunka folyik itt és mi minden korábbinál jobban akarunk dogozni" - fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy azt szeretné, hogy ha öt vagy tíz év múlva visszatekintenek a mostani katasztrófára, akkor azt mondhassák, "lám, így kell ezt csinálni".



A találkozón Greg Abbott részletesen beszámolt a vihar által eddig legjobban sújtott Houston helyzetéről, elmondta a többi között, hogy a belvárosban lévő - egyébként ötezer fő befogadására alkalmas - kongresszusi központban több mint kilencezer ember van, s mindegyikük ellátásáról gondoskodnak. Fennakadás sem az ellátásban, sem a mentésben nincs - tette hozzá.



A kormányzó fontosnak tartotta aláhúzni, hogy "ez nem a szuperkupola". Ezzel a New Orleansban lévő, kupola alakú sportcsarnokra utalt, ahol a 2005-ben pusztító Katrina hurrikán idején zűrzavar és erőszak uralkodott el. A houstoni kongresszusi központban a menekültek "ételt-italt kapnak és biztonságban vannak" - hangsúlyozta Greg Abbott. Megítélése szerint egyre több embert sikerül kimenekíteni a veszélyeztetett területekről.



"Minden szem, köztük az enyém is Houstonra szegeződik most" - fogalmazott a texasi kormányzó, s dicsérte a Fehér Ház eddigi teljes és gyors segítségét.



Corpus Christiből az elnök kedden délután Texas fővárosába, Austinba utazott.



Közben Washingtonban Mike Pence alelnök a belbiztonsági minisztérium tisztségviselőivel tanácskozott a mentési munkálatok részleteiről. Az alelnök az egyik texasi rádiónak nyilatkozva elmondta: jelenleg a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) 8600 munkatársa dolgozik a vihar sújtotta területeken, a kormányzat eddig több mint két és félmillió élelmiszercsomag és kétmillió liter ásványvíz eljuttatásában segédkezett. Önkéntesek százai is a helyszínen vannak - tette hozzá Pence. Az elnökhöz hasonlóan leszögezte: a kormányzat minden szükséges segítséget megad a jövőbeni helyreállításhoz is.

MTI