Universiade - Ezüstérmes a női vízilabda-válogatott

2017. augusztus 29. 21:50

Ezüstérmet szerzett a magyar női vízilabda-válogatott a tajvani Universiadén, miután a keddi döntőben hét góllal kikapott az Egyesült Államok csapatától.

Bíró Attila együttesének a favorit amerikaiak nem adtak esélyt, a találkozó gyakorlatilag két negyed után eldőlt (3-10).



A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a női válogatott 2009 és 2013 után harmadszor lett ezüstérmes az Universiadén. A női vízilabdázók a tajvani magyar küldöttség tizennegyedik érmét szerezték meg, az ötödik ezüstöt. Több dobogós hely már nem is lesz, mivel a szerdai napra csak a férfi vízilabda-válogatottnak az ötödik helyért sorra kerülő, japánok elleni mérkőzése maradt.



A férfi kosarasok is befejezték szereplésüket, ők a 18. helyen végeztek, miután hétpontos vereséget szenvedtek az oroszoktól.



Eredmények (az Universiade honlapjáról):



női vízilabda, döntő:

Egyesült Államok-Magyarország 16-9 (5-2, 5-1, 3-3, 3-3)



magyar gólszerzők: Parkes 3, Gurisatti 2, Horváth B. 2, Garda, Szilágyi D.



férfi kosárlabda, a 17. helyért:

Oroszország-Magyarország 74-67 (24-9, 18-21, 14-27, 18-10)



a magyarok legjobb pontszerzői: Bus 13, Kovács Á. 11, Vágvölgyi 10



Ritmikus gimnasztikában a hetedik helyen végzett a Csomai Renáta, Fibecz Alexandra, Ludányi Laura, Szegedi Janka, Szekeres Eszter, Vándor Ágnes összeállítású csapat, amely a keddi döntőben 5 karikával, valamint a 3 labda és 2 szalag gyakorlatával is megelőzte a Koreai Köztársaság együttesét.



A magyar dobogósok:



aranyérmesek:

Szatmári András (vívás, kard)

Márton Anna (vívás, kard)

Kreiss Fanni (vívás, tőr)

Olasz Anna (nyíltvízi úszás, 10 km)

Baji Balázs (atlétika, 110 m gát)



ezüstérmesek:

Bányai Zsombor (vívás, párbajtőr)

Bányai Zsombor, Siklósi Gergely, Berta Dániel, Cho Taeun Sándor (vívás, párbajtőr csapat)

Márton Anna, Mikulik Júlia, Katona Renáta, Záhonyi Petra (vívás, kard csapat)

Gyürkés Viktória (atlétika, 3000 m akadály)

női vízilabda-válogatott



bronzérmesek:

Gyurta Gergely (úszás, 1500 m gyors)

Biczó Bence (úszás, 200 m pillangó)

Kozák Luca (atlétika, 100 m gát)

Szikszai Róbert (atlétika, diszkosz)

MTI