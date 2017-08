Észak-Korea - Trump: minden megoldás szóba jöhet

2017. augusztus 29. 23:39

Donald Trump amerikai elnök szerint az újabb észak-koreai rakétakísérlet után minden megoldás szóba jöhet.

Miközben az elnök kedden elindult a katasztrófa sújtotta Texasba, a Fehér Ház közleményben hozta nyilvánosságra állásfoglalását.



Ebben Trump leszögezte: a világ "hangos és egyértelmű üzenetet" kapott Észak-Koreától. "A fenyegető és destabilizáló cselekedetek csak tovább növelik az észak-koreai rezsim elszigeteltségét a térségben és a nemzetközi közösségben egyaránt. Minden megoldás szóba jöhet" - fogalmazott..



A Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump és Abe Sindzo japán kormányfő keddre virradóra telefonon egyeztetett egymással, és a két politikus egyetértett abban hogy Észak-Korea "súlyos és növekvő közvetlen fenyegetést jelent" az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea és a világ valamennyi országa számára. A közlemény szerint az amerikai elnök és a japán kormányfő elkötelezett az Észak-Koreára gyakorolt nyomás erősítésében és ugyanerre számít a nemzetközi közösség részéről is.



Közben az Egyesült Államok leszereléssel foglalkozó nagykövete arról nyilatkozott, hogy Washingtonnak az észak-koreai rakétafelbocsátással kapcsolatosan "további elemzésére" van szüksége.



Robert Wood nagykövet egy Genfben, az ENSZ által rendezett leszerelési konferencia kezdetén újságíróknak leszögezte: "kormányom és számos más kormányzat komolyan aggódik" a fejlemények miatt.



Ugyancsak ezen a genfi konferencián, az ülésszakon elmondott felszólalásában az észak-koreai nagykövet az Egyesült Államokat vádolta meg azzal, hogy "a felrobbanás küszöbére taszítja a Koreai-félszigetet".



Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Nikki Haley szerint az újabb észak-koreai rakétakísérlet "teljességgel elfogadhatatlan és felelőtlen", és az ENSZ Biztonsági Tanácsának immár komoly intézkedéseket kell hoznia. Haley az ENSZ székházában újságíróknak kifejtette: "Egyetlen ország fölött sem szabad rakétáknak repkedniük", ahogyan ez történt most a 130 millió lelket számláló Japán fölött. A nagykövet hangsúlyozta, hogy Észak-Korea megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden egyes határozatát. "Ami sok, az sok" - tette hozzá.



A nagykövet leszögezte: reményei szerint Oroszország és Kína továbbra is együttműködéséről tesz tanúbizonyságot az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amely helyi idő szerint kedden délután ül össze a világszervezet New York-i székházában, hogy megvitassa az észak-koreai helyzetet.

MTI