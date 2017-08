Ismét beléphettek a Mecsetek terére az izraeli képviselők

2017. augusztus 29. 23:45

Két éves kormányfői tiltás után kedden ismét beléphettek a Jeruzsálem óvárosában lévő Mecsetek terére az izraeli országgyűlés tagjai - jelentette kedden a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

Az egynapos, próba jellegű engedélyt két jobboldali képviselő, a telepeseket támogató Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párthoz tartozó Suli Muálem és a Likud színeiben politizáló Jehuda Glick használta ki egy Templomhegyen tett látogatásra.



A közös arab lista képviselői megtagadták a szent hely meglátogatását, a közéjük tartozó Ahmad Tibi szerint azért, mert "az arab képviselők akkor mennek be a Mecsetek terére amikor akarnak, és nem amikor Netanyahu megengedi nekik".



A bejáratnál néhány, a Békét Most szervezethez tartozó baloldali aktivista tiltakozott a politikusi látogatások ellen, az egyikük tábláján szereplő szöveg szerint "őrültek, gyertek le a hegyről, a próbáitok mindannyiunkat veszélybe sodornak".



"Meg vagyok győződve róla, hogy ha valaki szívében jó szándékkal látogatja meg a Templomhegyet, azzal békét ad a világnak, és aki az uszítást és a gyűlöletet támogatja, az a bűnös"- nyilatkozta látogatása indítékáról Jehuda Glick a lapnak.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök 2015 októberében tiltotta meg a belépést a Templomhegyre az izraeli parlament, a kneszet képviselőinek, hogy ottani jelenlétükkel ne fokozzák az indulatokat, mivel a szent hely "védelmét" tűzték zászlajukra az abban az időszakban köveket dobáló, lázongó, muzulmán palesztin fiatalok.



A Jeruzsálem óvárosában található Mecsetek terén - izraeli nevén a Templomhegyen - a kényes egyensúly fenntartását a status quo, a korábbi állapot megőrzésével igyekeznek biztosítani. Ennek értelmében az al-Aksza mecsetnél csakis a muszlimoké a vallási felügyelet, és a nem muzulmánoknak tilos vallásuk gyakorlása, kizárólag turistaként látogathatják meg ezt a muzulmán szent helyet.



Ez a kővel fedett, Heródes idején, kétezer évvel ezelőtt támfalakkal körülvett, és egyenletes térré feltöltött dombtető ad otthont az iszlám harmadik legszentebb helyének, az al-Aksza mecsetnek, de a zsidó vallás számára is kiemelkedően fontos, mert az ókorban ezen a helyen állt a legszentebb hely, a jeruzsálemi Szentély.



Minden változtatás súlyos politikai feszültséget okozhat nem csak a palesztinok körében, hanem az egész iszlám világban.

MTI