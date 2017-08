Varga: a magyar gazdaság növekedése stabil

2017. augusztus 30. 10:56

A május-júliusi időszak foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai egy egészséges, stabil gazdasági növekedés irányába mutatnak - mondta Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter szerdán az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira reagálva.

A KSH legfrissebb közlése szerint a május elejétől július végéig tartó három hónapos időszakban 4 millió 434 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma, 62 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ugyanebben az időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 35 ezerrel 193 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,8 százalékponttal 4,2 százalékra csökkent az egy évvel korábbihoz képest.



Varga Mihály hozzátette: a munkahelyek számának növekedése azt is magával hozta, hogy a foglalkoztatás szinte minden korosztályban arányosan bővült, miközben a munkanélküliek száma 200 ezer alá süllyedt.



A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által az MTI-nek szerdán eljuttatott közleményében kiemelték: a magyar gazdaság érdemi növekedésének és a kormány sikeres foglalkoztatáspolitikájának köszönhetően a munkanélküliségi ráta 61 hónapon át tartó töretlen csökkenését követően rekord alacsonyra, 4,2 százalékra süllyedt. A 2010-es kormányváltás óta így 724 ezerrel nőtt a munkában állók száma, a növekedés döntő része pedig a magyar versenyszférában következett be.



A versenyszektor javuló foglalkoztatását főként a kormány kezdeményezésére tavaly novemberben megkötött hatéves bérmegállapodás segítette elő, ezáltal nőtt az aktivitás, a reálbérek pedig 10 százalékkal emelkedtek idén.



A közlemény szerint Magyarország júniusban a negyedik legalacsonyabb munkanélküliségű ország volt az Európai Unióban, csak Csehországban, Németországban és Máltán volt alacsonyabb a munkanélküliség.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fiatalok munkanélküliségi rátája a 2010-es 30 százalékról, 10 százalék közelébe mérséklődött, a pozitív folyamatokban nagy szerepet játszott a munkahelyvédelmi akció.



A foglalkoztatottak számának jelentős mértékű növekedésében nagy szerepe van a magyar munkaerőpiaci reformoknak, a gazdaságfejlesztő programoknak, a munkát terhelő adók csökkentésének, a minimálbérek érdemi emelésének, illetve a 2013-ban bekövetkezett növekedési fordulatnak - olvasható az NGM közleményében.

MTI