Átadták a Budapesti Gazdasági Egyetem új campusát

2017. augusztus 30. 12:22

Átadták a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) új campusát a VIII. kerületi Berzsenyi Dániel utcában szerdán. Az 1500 négyzetméteres oktatói térrel rendelkező, 450 ember befogadására alkalmas épület 694 millió forintból újult meg.

Varga Mihály gazdasági miniszter köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy a magyar gazdaság előrelépjen, szükséges, hogy ne csak gyakorlati szereplői, a vállalkozások, cégek munkatársai álljanak elő új, innovatív ötletekkel, hanem időről időre azok is megújuljanak, akik képzik őket.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára videoüzenetében arról beszélt: a BGE volt az első oktatási intézmény Magyarországon, amelyik megkapta az alkalmazott tudományok egyeteme címet.

Az egyetem méltó is e címre, hiszen nemcsak a tudományokkal foglalkozik, hanem vállalati kapcsolatokkal, gyakorlati képzéssel is – mondta. Hozzátette: bízik abban, hogy az új campuson folyó oktatás is méltó lesz az intézmény eddigi életéhez.

Az 1500 négyzetméteres oktatói térrel rendelkező, 450 ember befogadására alkalmas épület 694 millió forintból újult meg, a felújítás költségeit az egyetem teremtette elő.

MTI