Cselgáncs-vb - Ungvári és Karakas is búcsúzott

2017. augusztus 30. 13:57

A 73 kilogrammos Ungvári Miklós és az 57 kilós Karakas Hedvig is kiesett a budapesti cselgáncs-világbajnokság szerdai versenynapján.

A londoni olimpián ezüstérmes Ungvári a 16 közé kerülésért a kazah Zsanszaj Szmagulovval csapott össze, pályafutása során először. A 2015-ös budapesti Grand Prix bajnoka alaposan felkészült a háromszoros Európa-bajnok ceglédi dzsúdósból, és rendre elkerülte a földharcot. A bíró kétszer is intette a 36 éves Ungvárit, majd jöhetett az első értékelt akcióig tartó hosszabbítás. Ebből két perc telt el, amikor a mérkőzésvezető lábra fogásért leléptette a hazai versenyzőt, aki - mivel nem jutott el a negyeddöntőig - már a vigaszágra sem kerülhet.



Nem járt több szerencsével Karakas sem. Ő a nyolcaddöntőért a koszovói Nora Gjakovával csapott össze, akit eddig három találkozójukból kétszer legyőzött. A háromszoros Eb-harmadik ellenfél egy perc elteltével vazaarit érően vitte földre a világbajnoki bronzérmes magyart, és ezután magabiztosan őrizte előnyét.



A riói olimpia óta első nagy versenyén szerepelt Karakas szerint meglátszott a formáján a közelmúltbeli két műtét.



"Sajnos nem a csoda győzött, hanem a realitás" - kezdte értékelését az MTI-nek. "Nagyszerű volt itthon versenyezni, de most csak ennyi volt bennem. Az elmúlt egy évben csak két versenyen indultam, ráadásul más súlycsoportban, és két hónapja még az sem volt biztos, hogy egyáltalán dzsúdózhatok-e tovább. Ehhez képest gyors fejlődésnek indultam, és egy japán fizioterapeutának köszönhetően, hat év után végre mindkét lábamat tudom használni" - mondta, kifejtve, hogy újabban már nem lábfájdalmakkal ébred, és tud sprintelni, amire régóta képtelen volt.



A Honvéd sportolója közölte, nagyon motiváltnak érzi magát, három hét múlva ismét tatamira áll a zágrábi Grand Prix-n, majd az év végén Japánban a Kano Kupán is.



Edzője, Toncs Péter hozzátette, hat hete még kétséges volt a vb-szereplés, de tanítványa már egészséges.



"Az egyik lába még mindig kétszer akkora, mint a másik, hét kilót kellett leadnia, ráadásul a koszovói lány az egyik mumusa. Nekiállunk dolgozni, hogy visszajöjjön a csúcsforma" - jelentette ki.



Ungvári Miklós ugyancsak a realitásról beszélt a búcsút követő nyilatkozatában.



"Most csak parázslott az a tűz, ami égni szokott bennem, nem tudtam igazán vad lenni. Az állóképességem mintha cserben hagyott volna, ami pedig a leléptetésemet illeti, sajnos kiszakadt egy akciónál a kezem, és ha a bírók lábra fogást láttak, akkor biztosan jogos volt. Eddig mindig leráztam magamról a lámpalázat, mint kutya a vizet, de most valahogy görcsös voltam, nem vagyok elégedett az indításaimmal" - mondta a ceglédi dzsúdós, a terveiről pedig annyit árult el, hogy két hét múlva elindul a Nemzeti Vágtán, de azt még nem tudja, hogy dzsúdózik-e még az idén.



Ezzel a magyarok számára véget ért a versenynap a Papp László Arénában

MTI