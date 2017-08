Bosznia-Hercegovina megfenyegette Zágrábot

2017. augusztus 30. 21:34

A boszniai-horvát határszerződés felbontásával fenyegette meg Zágrábot.

Adil Osmanovic civil ügyekért felelős boszniai miniszter arra az esetre, ha Horvátország nem állítja le a Peljesac-híd építésének előkészületeit - közölte a horvát sajtó szerdán.



Oleg Butkovic horvát tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális miniszterhez intézett levelet a boszniai hatóságok elküldték Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, Federica Mogherininek, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Johannes Hahnnak, a Bizottság európai szomszédságpolitikáért és EU-csatlakozási tárgyalásokért felelős biztosának, valamint Lars-Gunnar Wigemarknak, az EU bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének is.



Levelében a boszniai tárcavezető arra szólítja fel a zágrábi kormányt, hogy hatóságai vegyék fel a kapcsolatot az illetékes boszniai szervekkel az ügy mielőbbi rendezése érdekében.



Bosznia-Hercegovina nyílt kijáratot akar az Adriai-tengerre. Az ország parlamentje nemrég úgy határozott, minden munkálatot le kell állítania a szomszédos Horvátországnak a délkelet-adriai Peljesac-híd építésével kapcsolatban, Zágráb ezzel szemben azt állítja, hogy Szarajevó nem gátolhatja meg a projekt kivitelezését.



A vita évek óta húzódik a két ország között. Bosznia-Hercegovina egy mindössze néhány kilométer széles partszakasszal rendelkezik a Peljesac félszigettel szemben, s ez a rövid partszakasz mindkét oldalán Horvátországgal határos. Szarajevó azt szeretné elérni, hogy a Neumi-öbölből egy 70 kilométer hosszúságú tengeri folyosón át "nyílt kijárata" legyen a nemzetközi vizekre, hogy hajói ne csak horvát területi vizeken keresztül tehessék meg ezt az utat. Horvátország viszont a boszniai tengerpartot elkerülő, közvetlen közúti összeköttetést szeretne kialakítani saját, délebbi tengerparti földsávjával, ezért hidat építene a Peljesac-félszigetre, hogy az oda vagy Dubrovnikba utazóknak ne kelljen két horvát-boszniai határon is áthaladniuk.



A heves viták ellenére 2005-ben hivatalosan is megkezdődtek a munkálatok, Zágráb pedig azóta megpróbált eleget tenni a boszniai kéréseknek. Megemelte a híd tervezett magasságát 35 méterről 55 métere, valamint a tartópillérek egymás közti távolságát 200 méter szélességűre növelte, hogy bármilyen hajó akadálytalanul közlekedhessen alatta, ami jelentősen megdrágította projektet.



Miután az Európai Bizottság 375 millió euróval (115 milliárd forint) támogatta a Peljesac-híd megépítését, mindenki azt gondolta, az utolsó akadály is elgördült a legnagyobb horvát infrastrukturális beruházás elől - írta a Vecernji List című horvát napilap még júliusban, majd hozzátette: a boszniai parlament elutasító határozata azonban hidegzuhanyként érte Zágrábot.

MTI