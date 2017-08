US Open - Babos Tímea megizzasztotta Sarapovát

2017. augusztus 31. 09:42

Babos Tímea a második fordulóban búcsúzott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután három játszmában kikapott az ötszörös Grand Slam-bajnok Marija Sarapovától.

A magyar és az orosz teniszező korábban még nem találkozott egymással, ám egyikük számára sem volt ismeretlen az Arthur Ashe Stadion: Sarapova, a torna 2006-os bajnoka már számtalan mérkőzést vívott itt, míg Babos tavaly a harmadik fordulóban Simona Halep ellen léphetett pályára a világ legnagyobb teniszstadionjában.



A mérkőzés az első fordulóban a svájci Viktorija Golubicot nagy csatában legyőző magyar játékos brékjével indult, ám Sarapova 2:2-nél egyenlített. Babos a folytatásban is jól játszott, ismét el tudta venni az orosz világsztár adogatását, s saját szerváinál 5:3-ig magabiztosan, határozottan teniszezett.



A szett hajrájában a 30 éves Sarapova előbb kiegyenlített, majd miután Babosnak egy újabb brék után másodszor sem sikerült kiszerválnia a játszmát, jöhetett a rövidítés. Ebben az orosznak alaposan meggyűlt a baja az adogatásaival, és bár Babos sem játszott hibátlanul, 7-4-re megnyerte a tiebreaket, s szettelőnybe került.



A második játszma rögtön egy Sarapova-brékkel indult, a 24 éves magyar teniszező azonban - kihasználva az orosz újabb hibáit - 0:2 után 3:2-nél már vezetett. A világranglistán 59. Babost láthatóan feldobta, hogy sok néző előtt, jó ellenféllel mérkőzhet, míg riválisa sokáig nagyon feszülten teniszezett. A játszma végére aztán megnyugodott és magára talált a korábbi bajnok, így kiegyenlített.



A harmadik szettben az orosz végleg átvette az irányítást, ekkor már nem sok esélyt adott a szép lassan egyre hitehagyottabbá váló Babos Tímeának, s végül 2 óra 21 perces csata végén jutott a harmadik fordulóba.



Az ötszörös GS-győztes, volt világelső Sarapova április óta versenyez, miután letöltötte 15 hónapos eltiltását, amelyet doppingvétség - meldonium használata - miatt kapott. Azóta több tornán szabadkártyával indult, de a Roland Garroson és Wimbledonban nem játszhatott. A világranglistán jelenleg 146. Sarapova legutóbb a 2016-os Australian Openen vett részt Grand Slam-viadalon, a US Openen pedig 2014-ben indult ezt megelőzően.



Honlapján Babos Tímea úgy nyilatkozott, nagyon jó meccset játszott és örül a teljesítményének.



"Azt gondolom, nagyon jó és kemény mérkőzés volt. Az biztos, hogy Marija rendkívül jó játékos, aki most is remek formában van. A második szettől már picit passzívabb lettem, ő elkezdett nagyon jól játszani, minden helyzetből jót ütött. Akármi is történt vele a múltban: Marija egy igazi nagy bajnok!" - utalt az orosz teniszező doppingvétség miatti 15 hónapos eltiltására, ami idén tavasszal járt le.



A magyar játékos elismerte, hogy az elmúlt fél évben nem teljesített jól, de Wimbledon óta már javuló formában érzi magát.



"Ismét elkezdtem jó úton haladni. Tényleg élveztem a játékot, nagyon nagy élmény volt ismét itt szerepelni" - fogalmazott Babos, aki párosban és vegyespárosban is pályára lép a US Openen.



Sarapova elmondta, még mindig szüksége van egy kis időre és több mérkőzésre, hogy visszanyerje korábbi formáját.



"Úgy éreztem, hullámzó meccset játszottunk, de olykor ezek a napok a legjobbak, mert továbbjutottam, ezzel adtam még egy esélyt magamnak. A második szettben szerintem fizikailag frissebb voltam, amitől megnőtt az önbizalmam a harmadik játszma előtt" - tette hozzá.



Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



Marija Sarapova (orosz)-Babos Tímea 6:7 (4-7), 6:4, 6:1

MTI