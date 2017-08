Futár-rendszer és kamerák a Combinókon

2017. augusztus 31. 11:11

Jövő tavaszra mind a negyven, a Nagykörúton, illetve az 1-es villamos vonalán forgalomban lévő Combino villamos Futár-rendszerrel és kamerákkal felszerelve jár majd - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint újraindult és mostantól folyamatos a Combino villamosok Futár-rendszerrel és a biztonságosabb utazást elősegítő fedélzeti kamerarendszerrel való felszerelése. Jelenleg hat így felszerelt villamos jár a fővárosi forgalomban, 2018 tavaszára azonban mind a negyven szerelvényt ellátják a rendszerekkel.



A kiegészítő beruházás keretében folyó fejlesztés következtében a Combino villamosok is láthatóak lesznek a Futár utazástervezőben, azaz minden szerelvény közlekedése valós idejű adatok alapján tervezhető lesz, a villamosok pillanatnyi helyzete elérhető lesz mind a webes, mind az okostelefonos, tabletes alkalmazásban. Emellett a Futár-kijelzőkkel felszerelt nagykörúti megállóhelyeken az is látható lesz, mikor jön a következő Combino.



A beépítendő fedélzeti kamerák a közösségi közlekedés fontos biztonságnövelő és bűnmegelőzési eszközei - írták. A járműveken készült felvételek 15 napig tárolhatók, szükség esetén visszanézhetők, bűncselekmény gyanúja esetén bizonyítékként felhasználhatók.



A villamosok szerelése idején szeptembertől 2018 tavaszáig a Nagykörúton a Combino villamosok mellett munkanapokon csúcsidőben a vonalon korábban közlekedő járművekhez hasonló, KCSV7 típusú villamosok is feltűnnek majd.



A Combino villamosok Futár-rendszerbe történő integrálásával már minden budapesti villamos, trolibusz és autóbusz irányítása ezzel a korszerű módszerrel történik a BKK forgalomirányító központjából - közölték.

MTI