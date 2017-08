Van érdeklődés az Alitalia iránt

2017. augusztus 31. 12:50

Lapjelentések szerint eddig összesen kilenc cég érdeklődött az Alitalia különböző üzletágainak megvásárlása iránt, a válságban lévő olasz légitársaságra október 2-ig kell kötelező vételi ajánlatot tenni.

Az Il Messaggero című római napilap úgy tudja, hogy hat társaság a fő üzletágra, a repülésre pályázik, három pedig a csomagkezelést akarja megszerezni.



A jelentkezők között van a Lufthansa, a Ryanair és az Easyjet, de az amerikai Cerberus Capital és a Greybull Capital befektetési alap is érdeklődik a repülési üzletág iránt - írja az olasz lap.



Az Alitalia 3 milliárd euró adósságával mindössze 921 millió vagyon áll szemben.



A légitársaság egy évtizeden belül már a második alkalommal, az idén májusban került kormánybiztosok gondnoksága alá azzal a céllal, hogy vagy átszervezéssel, vagy értékesítéssel, vagy felszámolással tegyenek pontot veszteséges működésének a végére.



Az Etihad, az Egyesült Arab Emírségek nemzeti légitársasága, az Alitalia 49 százalékos tulajdonosa május elején bejelentette, hogy nem fektet be több pénzt az olasz légitársaságba, miután nem sikerült megállapodni a reorganizációs tervről. A tervet, amely létszámleépítést és fizetéscsökkentést is tartalmazott, a szakszervezetek elfogadták, de a dolgozók 67 százaléka elutasította.



Az Etihad visszavonulásával az Alitalia 2 milliárd euró friss tőkétől esett el.

MTI