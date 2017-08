22 oldalas interjú - Macron folytatja

2017. augusztus 31. 14:35

A francia államfő hallja a "nép türelmetlenségét", de továbbra is "hazája teljes átalakítását" ígéri a "régi világ erőinek" kétkedései ellenére, s azt szeretné, ha majd az elért eredmények alapján ítélnék meg őt - ezt maga Emmanuel Macron jelentette ki a Le Point című francia hetilapnak adott 22 oldalas interjúban.

Emmanuel Macron, akinek népszerűsége a nyáron rohamosan csökkent, 40 százalék alá esett, először adott hosszabb lapinterjút három hónappal ezelőtti megválasztása óta.



Az elnökválasztási kampányban hangoztatott ígéreteihez hasonlóan a francia elnök megerősítette: az a célja, hogy Franciaország ismét "büszke országgá" váljon, és felhagyjon "a kudarc szellemiségével".



Franciaországnak nem "egy átlagos nagyhatalomnak kell lennie, hanem röviden nagyhatalomnak" - mondta Emmanuel Macron. "A régi világ erői még mindig itt vannak, és folytatják a harcot Franciaország megbuktatására" - tette hozzá.



"Hiszek a politikai heroizmus, egy valódi ambíció újjáépítésében, hogy elérjük azt is, amit lehetetlennek írnak le" - hangsúlyozta Emmanuel Macron a saját politikai sikerét és elnökké választását említve példaként, amelyet az elemzők eredetileg lehetetlennek gondoltak.



Az elmúlt száz nap alatti tevékenységéről úgy vélte, hogy az nem megítélhető, mert ez az időszak "még nem volt meghatározó állomás", száz nap alatt nem lehet sokat tenni.



Elismerte, hogy "hónapokig a nép türelmetlenségével kell együtt élnie, folyamatosan tisztáznia kell az irányt, elmagyarázva, hova tartunk, és milyen Franciaországot szeretnénk építeni". Jelezte, hogy nem felejti el, milyen körülmények között választották meg államfőnek, és tisztában van "a várakozással, a haraggal, a populizmussal, amely most is égeti".



"Tudom, hogy honfitársaink mit várnak a megújulás terén. De nem vagyok vak. Nagyon sokan voltak, akik a Nemzeti Frontot akarták feltartóztatni, nekik én voltam az utolsó mentsvár" - hangsúlyozta Macron.



Az interjúban a köztársasági elnök a megválasztása óta hozott valamennyi döntésére kitért, és megvédte azokat, beleértve a csütörtökön nyilvánosságra kerülő munkajogi reformot, a lakhatási támogatás és az államilag támogatott munkahelyek csökkentését, amelyek szerinte "rejtett szubvenciók", s azt is elmondta, hogy még messzebb akar menni, egy jóval szélesebb és mélyebb reformprogram keretében.



A francia elnök megerősítette, hogy "újra szeretné alapítani Európát, amely védelmezi" az állampolgárait kereskedelmi és védelmi téren is, s képes magát az amerikai vagy a kínai hatalomhoz mérni "a szabad világ vezető erejévé" válva.



Emmanuel Macron szeretné az euróövezet tagjait meggyőzni a közös költségvetés szükségességéről, annak érdekében, hogy Európában nagyobb mértékben lehessen hitelezni és befektetni. Ismét elítélte azokat az országokat, amelyek szerinte az Európai Unió alapelveit kérdőjelezik meg, külön megemlítve Lengyelországot.



Arra a kérdésre, nem tart-e attól, hogy a kiküldött munkavállalók kérdésében Lengyelországgal szemben megfogalmazott kritikáival megosztást szít, a francia elnök elmondta: "egyértelmű álláspontra" törekszik, "mindenkivel tárgyal, és őszintén kimondja a dolgokat".



"Egyetlen francia elnök sem beszélt annyit a lengyel vezetőkkel ilyen rövid idő alatt, mint én. Három megbeszélésem volt Andrzej Duda elnökkel, és találkoztam a miniszterelnökkel is (...) De én ugyanazt mondom nyilvánosan, mint a kulisszák mögött. Nem lehet úgy építeni Európát, hogy az alapelveit közben leromboljuk" - mondta a francia elnök.



"Ennek semmi köze a keleti és nyugati blokk egymással szembeni kijátszásához. Ellenkezőleg. A (közép-európai) körutam megmutatta Franciaország érdeklődését a kelet- és közép-európai partnerek iránt, és a megbecsülést, amelyet érzek a kollégáim irányában" - hangsúlyozta a francia elnök.

MTI