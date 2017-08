Barack Obamaról neveztek egy állatfajt

Először még 2012-ben neveztek el róla, pontosabban a mosolyáról egy ősgyíkot, aztán tavaly ősszel egy féreg, majd decemberben egy hal kapta róla a nevét.

A sort most egy hangya folytatja. Japán kutatók ugyanis a volt amerikai elnökről neveztek el egy általuk felfedezett afrikai hangyafajt.



A Zasphinctus obamai-t a kenyai Kakamega-erdő Nemzeti Parkban, Obama ősei falujának közelében találták az Okinavai Tudományos és Technológiai Intézet (OIST) kutatói - olvasható a Zookeys szaklapban megjelent tanulmányban. A kutatók a névadással kívánnak tisztelegni a volt amerikai elnök azért tett erőfeszítései előtt, hogy fennmaradjon a Föld élővilágának sokszínűsége.



A japán kutatók két másik hangyafajt is ismert emberekről neveztek el. A Zasphinctus sarowiwai-val Ken Saro-Wiwa nigériai szerzőre és környezetvédelmi aktivistára emlékeznek, akit egy olajkutatás-ellenes kampány után 1995-ben kivégeztek.



A harmadik hangyafajt, a Zasphinctus wilsonit Edward O. Wilson biológusról nevezték el, elismerve a tudós hozzájárulását a hangyák élettanának megismeréséhez és a biológiai sokféleség megőrzéséhez.



A japán egyetem kutatói szkennelőtechnika segítségével elkészítették az újonnan felfedezett hangyafajok és híres névadóik 3D-s avatárját, hogy ezzel is hozzásegítsék őket a halhatatlansághoz.

allatportal.hu