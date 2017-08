Az ősz első fesztiválja: kezdődik a Dunapest

Szeptember 1-je nemcsak az iskolakezdés napja, de ekkor indul útjára a Dunapest: szigeti és hidas séták, beszélgetések, szakmai workshopok, a Dunáról szóló Pecha Kucha és Vírus-est is lesz a vasárnap estig tartó fesztiválon.

A második alkalommal megrendezendő Dunapest fesztivál egyszerre segít kulturálisan és urbanisztikailag felfedezni a Dunát: fórumot teremt legnagyobb folyónknak, és a rengeteg, javarészt ingyenes, művészeti programmal újraértelmezi közösségszervező szerepét. Ezen a nyárzáró hétvégén nyolc folyó menti helyszínen száznál is több művész és előadó programjait élvezve egy kicsit ismét közelebb kerülhetünk a Dunához. Ennek egyik legjobb módja a különféle városnéző sétákon való részvétel vagy a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig hömpölygő folyóhoz köthető népszerű tematikus előadások meghallgatása.

Pecha Kucha: Locsi-fecsi a Dunáról

A Pecha Kucha (magyarul: „locsi-fecsi”) ötlete 2003-ban Tokióból indult világhódító útjára, és ma már több mint kilencszáz városban tartanak hasonló esteket. A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 2006-ban rendezte meg először a budapesti eseményt, hogy megteremtse a társadalmi alapot a városról való közös gondolkodáshoz, és minél hozzáférhetőbbé tegyen olyan, vizuális kultúrához kapcsolódó projekteket, amelyek meghatározzák a mindennapi életünket. Az eseményen az előadók 20 képet vetíthetnek egyenként 20 másodpercig, így egységesen 6 perc 40 másodperc áll mindenki rendelkezésére egy megvalósult épület, terv, installáció, designtermék, egy kreatív ötlet vagy egy izgalmas esemény megosztására. Szeptember 1-jén külföldi és hazai design-, építészeti és művészeti projektek bemutatkozásának középpontjában természetesen a Duna áll majd, és előad többek között Oltai Kata művészettörténész és kurátor, a Gellért téri metró megállót is jegyző sporaarchitects képviseletében Hatvani Ádám, vagy például Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vezetője.

Úszó szobrok a Dunán.

Vírus-est: vízparti szerelem

A szeptember 2-án zajló Vírus-est teljesen különböző területekről hívott előadókat, hogy megközelítsük a Dunát: Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus vezetésével kiderül, miben más a nyári vízparti szerelem; Kenyeres István biotechnológus a folyók szerepét mutatja be az önfenntartó városok kialakításában; Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus a vízi sportokról fog beszélni, míg dr. Dúll Andrea a Duna környezetpszichológiájába avat be, hogy megtudjuk, mit ad nekünk a folyóparti élet. Buzogány Anna irodalmár a Duna motívumának alakulását és megjelenéseit vizsgálja a 20. század magyar irodalmában.

Szigetek, hidak, hajók

A kötöttebb előadások mellett a Dunapest keretében alkalom nyílik arra is, hogy testközelből tudjunk meg érdekességeket, titkokat a Duna világáról. A Hosszúlépés megmutatja, miért lenne érdemes jobban belakni a magyar hajógyártás egykori fellegvárának számító Népszigetet, a KÉK szakemberei arról mesélnek, milyen építészeti remeket rejt a Lupa-sziget, a Gellért gyógyfürdő szervezésében pedig megcsodálhatjuk a Gellért tárót, azt az alagútrendszert, amely összeköti a Gellért, a Rudas és a Rác fürdőket.

Szintén a Hosszúlépés meséli el a budapesti Duna-hidak történetét, a Mazsike hajókirándulás keretében mutatja be a főváros zsidó emlékeit, illetve Újlipótvárosba is elkalauzolja az érdeklődőket. Emellett a Budapest Beyond Sightseeing is szervez két túrát: az egyik során a Margitszigeten megtudhatjuk, mi is az a Manci-híd, a szigeti királyi udvarház és a Nádor villa, Óbudán pedig a Duna-mellett álló egykori gázgyártelepre juthatunk be biciklis kirándulás keretében. Akinek pedig még ez sem lenne elég, a Magyar Evezős Szövetség Túravezető Bizottsága szervezésében a Római-partot is bejárhatja, a folyó és a sport kapcsolatát megismerve.