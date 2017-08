Trianon előtti magyar borvidék kerülhet magyar kézbe

2017. augusztus 31. 16:32

Trianon előtti magyar borvidék kerülhet magyar kézbe, ha sikerül Csányi Sándornak megvásárolnia a horvátországi Belje d.d. területeit. A horvát jogszabályok már lehetővé teszik mindezt, a Figyelő szerint az OTP-vezérnek pedig az akarata is megvan arra, hogy befektessen a határainkon túl.

Már hónapokkal ezelőtt Horvátországban elfogadta a parlament a lex Agrokor néven elhíresült törvényt, mely lényege, hogy állami felügyelet alá vonták a konszernt.

A szabályozás lehetővé teszi, hogy egyes részeit eladják a vállalatbirodalomnak. Ezzel a rendelkezéssel nyílt lehetősége a magyar vállalkozónak, Csányi Sándornak is tárgyalásokat kezdeményezni Anton Ramljakkal, az Agrokor megmentéséért felelős horvát kormánybiztossal a Belje részvénytársaság megvásárlásáról.

Az érintett földterületek a magyar határ közelében, Drávaszögben és Szlavóniában helyezkednek el, így Csányinak korábbi érdekeltsége, a Bonafarm közelében lennének újabb földterületei.

Ha sikerül az adás-vétel, az OTP vezetője lenne az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületének a tulajdonosa – írta a Figyelő.

A nagybirtok 320 éves múltra tekint vissza, még a Habsburgok adományozták Savoyai Jenőnek a törökök magyarországi hatalmának megtörése miatt. A hetilap azt írta, Savoyai jól bánt a gazdasággal, amely azóta is folyamatosan fejlődött, amelynek ma már tejgyára, borászata és malma is van, de foglalkoznak füstöltáru-készítéssel, paradicsomtermesztéssel és sertéstenyésztéssel is.

mti