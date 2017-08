Több mint ezren végezték már el a határvadász képzést

2017. augusztus 31. 18:54

Augusztus végéig összesen 1132-en végezték el sikeresen a rendőrség határvadász képzését, pénteken 162-en csatlakoznak a szolgálatban lévőkhöz - közölte a rendőrség a police.hu honlapon csütörtökön.

Közlésük szerint eddig 3561-en adtak be jelentkezést a képzésre, közülük országosan augusztus 30-ig 1132-en végezték el a tanfolyamot. A most szolgálatba lépő határvadászokon kívül további 178-an folytatják jelenleg is tanulmányaikat. A gyakorlatorientált képzés során a tanulók az általános rendőri tananyagon felül speciális határrendészeti ismereteket is elsajátítanak.

A határvadászok, mint az országos hatáskörrel bíró Készenléti Rendőrség tagjai a jövőben ott teljesítenek szolgálatot, ahol a leginkább indokolt, hogy jelenlétükkel a lakosság közbiztonságérzetét fenntartsák, Magyarország közrendjét, határőrizetét biztosítsák - írták.

A kormány tavaly döntött arról, hogy háromezer fővel megemeli a Készenléti Rendőrség állományát, az első toborzó kampány tavaly augusztus 24-én indult.



mti