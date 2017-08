Balog: biztonságosabban indul a tanév, mint bármikor

2017. augusztus 31. 18:57

A magyar családoknak biztonságosabban indul a tanév, mint az elmúlt évtizedekben bármikor - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nemzeti tanévnyitón csütörtökön, Nagykőrösön.

Beszédében rámutatott: vége van az átmeneti nehézségeknek, a korábbi működési problémák megszűntek, ma egy bejáratott rendszerben kezdik el a diákok a tanulást.

Balog Zoltán úgy fogalmazott: a múlt útjai 2010-re elfogytak a köznevelés rendszere alól. Akkor egy igazságtalan rendszert örököltek, amely pénzügyi struktúrájában fenntarthatatlan volt, állandó bizonytalanságot hordozott, anyagilag kiszolgáltatta a tanárokat és bizonytalanságban tartotta az iskolafenntartó önkormányzatokat, szélesre tárta az esélyegyenlőtlenségi ollót. A miniszter szerint az anyagi gondokat az erősödő gazdaság megoldja, a szakmai problémákat pedig a párbeszéd oldotta, oldja meg.

Balog Zoltán a családokat segítő intézkedések között kitért arra, hogy 1-9. osztályban egy fillért sem kell fizetni a tankönyvekért, ami több mint egymillió diákot érint, az ingyenes étkeztetés pedig a diákok kétharmadára terjed ki. Szólt a most induló iskola-felújítási programról is, ami 200 ezer gyermek tanulási helyét érinti majd.

Palkovics: a lehetőségek és esélyek tanéve kezdődik

Az oktatási államtitkár azt mondta: ez lesz az első olyan teljes tanév, amely stabil, kiszámítható, nyugodt rendszerben telik, az a keretrendszer, amelyben tanár és diák a feladatára tud koncentrálni, felállt.

Kifejtette: a decentralizáció és a tankerületi központok átalakítása révén a szükséges források biztosításával, a fenntartás és a működtetés egy kézbe vonásával, az intézményvezetői jogkörök megerősítésével egyértelművé váltak a felelősségi és irányítói szerepek.

Kitért arra is, hogy a most induló iskolafejlesztések, a pedagógusbér-emelések következő lépcsője, az átalakított tanárképzés hozzájárul ahhoz, hogy modernebb környezetben, versenyképesebb bérrendszerrel induljanak neki az új tanévnek.

A köznevelés rendszere a minőségre, a magas színvonalra és a folyamatos fejlődésre törekszik az ország minden intézményében – hangsúlyozta az oktatási államtitkár.

Hozzátette: a feladatokkal még nem végeztek, de soha nem is fognak, mert az oktatási rendszer nem statikus, és szereplőinek sem szabad annak lennie.

Soltész Miklós: az egyházi és felekezeti iskoláknak is jár a támogatás

Fontos, hogy az egyházi iskolák is megkapjanak minden támogatást ahhoz, hogy oktató és nevelő munkájukat megfelelő körülmények között, színvonalasan tudják végezni – mondta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Celldömölkön, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola új épületének átadásával egybekötött tanévnyitó előtt.

Soltész Miklós elmondta: a kormány 57 millió forinttal támogatta az iskolaépület építésének első ütemét, és további 500 millió forinttal járul hozzá a folytatáshoz, amelynek során újabb tantermek és egy tornaterem is megépül.

Emlékeztetett arra, hogy a köznevelésben az elmúlt években végbement kedvező változások érintik az egyházi és felekezeti iskolákat is, az oda járó diákok is részesülnek ingyenes étkeztetésben, ingyenesen kapják a tankönyveket, valamint az egyházi és felekezeti iskolákban is csaknem 50 százalékkal nőtt a tanárok bére.

mti