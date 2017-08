Lavrov sajnálkozását fejezte ki Tillersonnak

2017. augusztus 31. 20:20

Sajnálkozását fejezte ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön amerikai hivatali partnerének, Rex Tillersonnak "a kétoldalú kapcsolatokban fokozódó feszültségek" miatt - a közölte csütörtökön az orosz diplomáciai tárca.

Lavrov, aki telefonon beszélt az amerikai külügyminiszterrel, közölte, hogy Moszkva figyelmesen tanulmányozza majd a washingtoni bejelentést, amelynek értelmében Oroszországnak diplomáciai objektumokat kell bezárnia az Egyesült Államokban, s ezt követően közli majd válaszlépéseit.



A RIA Novosztyi hírügynökség egy magas rangú orosz tisztségviselőre hivatkozva közölte: Lavrov és Tillerson egyetértett abban, hogy keresni kell a kétoldalú kapcsolatok javításának útját. A Rosszija 24 hírtelevízió úgy értesült, hogy a két külügyminiszter szeptemberben személyesen is tárgyal majd egymással, minden valószínűség szerint New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés általános vitája alkalmából.



Az Egyesült Államok csütörtökön felszólította Oroszországot, hogy szombatig zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát, valamint washingtoni és New York-i konzulátusának egy-egy hivatalát. Az orosz külügyminisztérium szerint a tárcavezetői telefonbeszélgetést Tillerson kezdeményezte az amerikai döntés nyilvánosságra hozatala előtt.



Anatolij Antonov, Oroszország új washingtoni nagykövete, aki csütörtökön érkezett az amerikai fővárosba, orosz újságíróknak nyilatkozva kijelentette: most "nyugodtan ki kell ismernünk magunkat és nagyon nyugodtan és professzionálisan kell cselekednünk".



"Leninnel szólva, nincs szükségünk hisztériarohamokra" - idézték orosz hírügynökségek a frissiben "leszállt" misszióvezetőnek a Dulles repülőtéren elmondott szavait.



Konsztantyin Koszacsov, az orosz felsőház külügyi bizottságának elnöke Facebook-bejegyzésben fejezte ki meggyőződését, hogy Oroszországnak "szükséges" lesz válaszolnia a történtekre. Véleménye szerint lehetséges, hogy a válaszlépés nem lesz szimmetrikus, de "érzékeny" lesz.



Leonyid Szluckij alsóházi külügyi bizottsági elnök úgy fogalmazott, hogy a konzulátusi intézmények "abszolút igazságtalan" bezáratásával az Egyesült Államok "meghirdette a diplomáciai háború forró szakaszát". Szavai szerint a külképviseletek bezárásának elrendelése sokkal súlyosabb lépés, mint a diplomaták kiutasítása és a diplomáciai tulajdon lefoglalása.



Szluckij Szerint Moszkvának nem szabad megengedni a diplomáciai párbeszéd lefékezését és szimmetrikus válaszadás helyett törekednie kell a kétoldalú diplomáciai viszony "méltó szintjének megőrzésére", ami a világpolitikai stabilitás legfontosabb eleme.



Ugyancsak az aszimmetrikus válasz lehetőségéről nyilatkozott Alekszej Puskov, az orosz parlamenti felsőház tájékoztatási bizottságának elnöke, de konkrét elméleti példaként egy oroszországi amerikai képviselet bezáratását vagy az amerikai szankciókra adandó orosz választ hozta fel. Felhívta a figyelmet arra, hogy két ország elnökének hamburgi találkozója óta a kétoldalú kapcsolatokban csak negatív fejlemények történtek. A szenátor véleménye szerint Trump jelenléte nem érezhető a külpolitikában és az elnök a területet átengedte a tábornokoknak.



Az San Franciscó-i orosz főkonzulátus részéről a TASZSZ-nak nem kívánták kommentálni a fejleményt, a New York-i főkonzulátus pedig jelezte: hivatalos magyarázatot vár arra, hogy mért kell szombatig bezárnia egyik részlegét.



Vlagyimir Putyin orosz elnök július végén közölte, hogy az Egyesült Államoknak szeptember 1-jéig 755 fővel kell csökkentenie nagykövetségének és három konzuli képviseletének létszámát. A döntést Moszkva az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint orosz diplomaták egy csoportjának tavaly év végi kiutasításával indokolta, ami Washington szerint az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.



Az orosz külügyminisztérium érvelése szerint a létszámcsökkentés nyomán mindkét félnek egyformán 455 külügyi alkalmazottja maradt volna a másik országban.



Az oroszországi amerikai képviseleteken az alkalmazotti létszám szűkítésére hivatkozva augusztus 23-án felfüggesztették a vízumkiadást, amelyet péntektől kizárólag a moszkvai nagykövetség konzulátusán újítanak fel. Az amerikai nagykövetség közölte, hogy lelassul a beutazási engedélyek kiállításának üteme.



Csütörtökön, a nap folyamán korábban Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő az amerikai képviseleteken megkövetelt létszámcsökkentéssel kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a Kreml nem hagyhatja válasz nélkül az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni barátságtalan, időnként ellenséges lépéseit. Peszkov szerint sosem Oroszország kezdeményezte a válságot vagy a megszorításokat a kétoldalú viszonyban, épp ellenkezőleg, a kapcsolatok javítására törekszik, a kölcsönös haszon és kölcsönös bizalom alapján.



Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte: Oroszország az elmúlt több mint fél év alatt többfajta kiútlehetőséget is felkínált Washingtonnak a szankciók okozta helyzetből, mielőtt "felajánlotta" az amerikai képviseletek létszámának csökkentését. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Washington hivatalosan Moszkvának még arra a kérdésére sem adott választ, hogy pontosan hány külügyi alkalmazottja van Oroszországban.

