Demeter Márta belépett az LMP-frakcióba

2017. szeptember 1. 10:12

Az LMP-frakcióban folytatja munkáját Demeter Márta országgyűlési képviselő, aki januárban lépett ki az MSZP képviselőcsoportjából. A politikus ezt az Indexen pénteken megjelent interjúban mondta el.

Közölte, hogy egyelőre az LMP-be nem lép be, de – mint fogalmazott – “a most hivatalossá váló közös munka értelemszerűen elvezethet a pártba való belépéshez is”. Elmondta: 2018 után is szeretne aktív szerepet vállalni a politikai életben, de az, hogy ez milyen formában történik majd pontosan, az LMP testületeinek döntésén és a választók támogatásán múlik.

Demeter Márta elmondta: azért lépett ki az MSZP-ből, mert világossá vált, hogy “akár egyéni, akár üzleti érdekek mentén bármikor készek együttműködni a Fidesszel, és ezzel segíteni a rezsim hatalmának fenntartását”. Ez pedig elfogadhatatlan, szavazóik, aktivistáik elárulását jelenti – tette hozzá.

Az LMP a költségvetési bizottság alelnöki posztját adná Demeter Mártának

Demeter Mártára bízná az Országgyűlés Költségvetési bizottságának alelnöki posztját az LMP – nyilatkozta a pozíciót jelenleg betöltő Schmuck Erzsébet az MTI-nek.

A párt frakcióvezető-helyettese elmondta: a képviselőcsoportjukba szeptember 1-jén belépő Demeter Márta szintén a testület tagja, így jelenleg két LMP-s ül a bizottságban.

Mivel frakciójuk hatfősre bővül, kérvényezni fogják, hogy az LMP a gazdasági bizottságban kapjon egy helyet az egyik költségvetési helyett, hogy Schmuck Erzsébet annak tagja lehessen.

A politikus elmondta azt is: az LMP, amelyben jelenleg zajlik az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek állítása, elindítaná Demeter Mártát a jövő évi országgyűlési választáson is.

hirado.hu - MTI