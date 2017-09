Kovács Zoltán: Magyarország szolidaritást vár Európától

2017. szeptember 1. 12:14

Magyarország szolidaritást vár Európától - mondta el a kormányszóvivő az MTI-nek pénteken, arra utalva, hogy Magyarország szeretné, ha az EU kivenné részét a magyar határvédelem költségeiből.

Magyarország nemcsak saját, hanem Európa határait is védi - tette hozzá Kovács Zoltán.



Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság elnökéhez, amelyben arra kérte a politikust: az EU fizesse ki Magyarország számára a határvédelem 883 millió eurós, vagyis 270 milliárd forintos költségeinek a felét.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az oly sokat emlegetett európai szolidaritás egyik legfontosabb feltétele a szabályok betartása, ebben az esetben a határ védelme.



A magyar miniszterelnök levelében az egyik legfontosabb alapelvet, a szolidaritást hangsúlyozza. Annál is inkább, mert Magyarországgal ellentétben az EU-ban sokan nem alkalmazzák a schengeni szabályoknak - mondta Kovács Zoltán.



Ugyanakkor Magyarország a migrációs válság kezdete óta szigorúan ragaszkodik a lefektetett jogszabályokhoz. Az egymás iránti szolidaritásnak ez az alapvető mértékegysége - tette hozzá.



Példaként említette, hogy Bulgáriának 160 millió, Görögországnak pedig 1 milliárd eurót ítéltek a határvédelmi költségek enyhítésére, és több száz millió eurót kapott Olaszország is.



Az igazságosság és a szolidaritás jegyében szükséges volna arra, hogy az Európai Unió kivegye részét a magyar határvédelem költségeiből is - mondta Kovács Zoltán.

