Demeter: az LMP hiteles megoldás lehet

2017. szeptember 1. 12:46

Demeter Márta szerint az LMP hiteles megoldás lehelt azok számára, akik kiábrándultak a 2014-es baloldali összefogásból, mert a párt a jelenlegi rendszer leváltásáért, megváltoztatásáért dolgozik, és nem a fenntartásáért.

A politikus ezt Szél Bernadett frakcióvezetővel közös pénteki sajtótájékoztatóján mondta, ahol közösen jelentették be: a korábban a szocialista pártban politizáló Demeter Márta szeptember 1-jétől az LMP-frakció tagja.



A politikus a frakciót professzionálisan működőnek, az LMP-t pedig egy integratív közösségnek nevezte, amely szerinte képes centrummá válni és betölteni a politikai életben keletkezett űrt. "Valódi változást csak olyan politikusok tudnak elérni, akik a közérdeket a saját érdekeik elé helyezik" - fűzte hozzá.



Szél Bernadett a Demeter Márta jövőbeli párttagságát, valamint az országgyűlési választáson való indulását firtató kérdésre azt felelte: a képviselő és az LMP kapcsolata eddig is a közös döntéseken alapult, ez a jövőben is így lesz. Hozzátette: a képviselőjelölti helyekért folyó megmérettetésen mindenki egyenlő esélyekkel indul.



Kijelentette azt is: az LMP nyitott mindazon emberek és közösségek felé, akik az Orbán-kormány leváltása mellett a magyar közélet teljes megújítását is célul tűzik ki.

MTI