Hollik: az ellenzék álljon Magyarország mellé!

2017. szeptember 1. 12:50

Az ellenzék álljon Magyarország mellé, és támogassa azt a kezdeményezést, hogy az Európai Unió fizesse ki a határvédelemre fordított költségek felét - szólított fel Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István felidézte, hogy Orbán Viktor kormányfő levelet küldött az Európai Bizottság elnökének, amelyben azt kérte, az unió fizesse ki a felét azon költségeknek, amit Magyarország határvédelemre költ.



Magyarország szolidáris az unióval, azt kérik, Brüsszel is legyen az - hangsúlyozta a kormánypártok nevében a politikus.



A Fidesz és a KDNP egyetért a kormányfő felvetésével, és azt szeretnék kérni, hogy az ellenzéki pártok európai parlamenti (EP) képviselői is segítsenek abban, hogy Brüsszel fizessen - mondta Hollik István, aki név szerint felsorolta az érintett ellenzéki EP-képviselőket.



Tegyék félre a pártpolitikai érdekeket, álljanak Magyarország mellé! - szólított fel a kormánypárti politikus, megjegyezve: Magyarország erőn felül járult hozzá az európai szolidaritáshoz, erőn felül finanszírozta a schengeni határok védelmét.



"Először cselekedtünk és utána kérünk csak segítséget" - fogalmazott. Hollik István kitért arra is: eddig csaknem 270 milliárd forintot fordított az ország határvédelemre, s nemcsak Magyarországot, az uniót és polgárait is védi.



Kérdésre azt mondta: sajnálja, hogy Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő kommunikációs trükknek minősíti a kormány kezdeményezését, hogy a költségek felét fizesse ki Brüsszel. Ez a szocialista politikust minősíti - közölte. Azt szeretnék, hogy kapjon támogatást Magyarország is, azon elv alapján, mint Görögország vagy Bulgária. Ez egy fair kérés - értékelt Hollik István.



A gáz árának alakulására vonatkozó felvetésre azt mondta: ha úgy lenne, mint a szocialisták állítják, nem vonult volna ki több gázszolgáltató Magyarországról. "Azt láttuk", milyen az, amikor a szocialisták megszüntetik a hatósági árat, és a "szent tehénként" kezelt piac határozza meg az árat, ez oda vezetett, hogy a gáz ára háromszorosára nőtt a baloldali kormányzás idején - mondta Hollik István.



Arról, hogy Demeter Márta korábbi szocialista képviselő szeptembertől az LMP-frakcióba ül át, annyit jegyzett meg: nem foglalkoznak a baloldal belső válságával.



Tarsoly Csaba volt Quaestor-vezér interjújáról, amelyben a miniszterelnök felelősségét firtatta, illetve a külügyminiszter által ígért garanciákról beszélt a céggel összefüggésben, azt mondta: az igazságszolgáltatás végzi a dolgát, minden körülményt megvizsgálnak. Szerinte "nagy hibát követ el, aki ad egy csaló szavára."

MTI