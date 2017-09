A többség szerint Merkel szerepel majd jobban a tv-vitán

2017. szeptember 1. 14:20

Németországban a választók többsége szerint a hivatalban lévő kormányfő, Angela Merkel szerepel majd jobban a kancellárjelöltek vasárnapi televíziós vitáján - mutatták ki pénteken ismertetett felmérések.

A választók csaknem kétharmada, 64 százaléka arra számít, hogy Angela Merkel szerepel majd jobban a vasárnap esti vitán, és csupán 17 százalék gondolja, hogy a szociáldemokrata (SPD) jelölt, Martin Schulz kerül ki győztesen a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampány egyetlen kancellárjelölti vitájából - mutatta ki az ARD országos köztelevízió megbízásából készített kutatás.



Hasonló eredményre jutott a másik közszolgálati televízió, a ZDF is, amelynek felmérésében a megkérdezettek 33 százaléka szerint a 12 éve hivatalban lévő kancellár, 10 százalék szerint az SPD-s jelölt szerepel majd jobban.



Amennyiben közvetlenül lehetne kancellárt választani, az ARD DeutschlandTrend című kutatása alapján 49 százalék Merkelre, 26 százalék Schulzra szavazna. A ZDF Politbarometer című felméréssorozatának új adatai alapján 57 százalék szerint továbbra is Merkelnek kellene betöltenie a kormányfői tisztséget, 28 százalék szerint pedig inkább Schulznak.



A ZDF kutatásában a megkérdezettek egy mínusz 5-től plusz 5-ig terjedő skálán osztályozhatják a politikusokat. Angela Merkel teljesítményét 2,1 pontra értékelték, a kancellár így továbbra is az első helyen áll a népszerűségi listán, míg Martin Schulz a hetedik helyen áll, 0,7 ponttal.



A két vizsgálat eredményei alapján a CDU/CSU pártszövetség a szavazatok 37-39 százalékát gyűjtené össze, ha most vasárnap lenne a Bundestag-választás. Az Angela Merkel vezette jobbközép pártszövetség támogatottsága így nem változott számottevően az előző mérések óta, és ugyan elmarad az előző, 2013-ban tartott választáson elért 41,5 százaléktól, de az előny továbbra is nagyjából 15 százalékpont a szociáldemokratákhoz képest.



Az SPD változatlanul a szavazatok 22-23 százalékára számíthat, ami a legalacsonyabb támogatottság január óta, amikor Martin Schulz - az Európai Parlament korábbi elnöke - átvette a párt vezetését, és elmarad a 2013-ban elért 25,7 százaléktól.



Az SPD szerint azonban még nem "lefutott" a választás, a párt a bizonytalan szavazók megszólításával felzárkózhat az utolsó három héten. Reményeik szerint ennek a felzárkózásnak az első lépése lesz a vasárnap esti kancellárjelölti vita, amelyre sajtóértesülések szerint Martin Schulz hetek óta készül az előző SPD-s kancellár, Gerhard Schröder egykori szóvivője, a félig magyar származású Béla Anda kommunikációs tanácsadó, a legnagyobb példányszámú német lap, a Bild korábbi főszerkesztő-helyettesének vezetőjével.



Az értesülések szerint Martin Schulz három témát igyekszik majd a középpontba helyezni: az oktatáspolitikát és a nyugdíjpolitikát, amelyekben pártja a CDU/CSU-val közösen folytatott kormányzás eredményein túlmutató, önálló elképzelésekkel jelentkezik a kampányban, valamint a védelempolitikát, amellyel kapcsolatban az SPD a CDU/CSU-val ellentétben elutasítja a kiadások növelését a NATO-tagországok által elvárt szintre, a hazai össztermék (GDP) 2 százalékának megfelelő összegre.



Az ARD és a ZDF kutatásai - az összes többi felméréssel összhangban - azt mutatják, hogy a CDU/CSU és az SPD utáni harmadik helyért éles a verseny a kisebb pártok között, amelyek támogatottsága mind egy szűk sávban, 8-11 százalék között van a választás előtt három héttel.



Az ARD DeutschlandTrend felmérése szerint a CDU/CSU-tól jobbra álló, parlamenten kívüli Alternatíva Németország (AfD) lehet a harmadik a szavazatok 11 százalékával, a ZDF Politbarometer kutatása szerint pedig a 2013-ban elveszített Bundestag-képviselet után a visszatérésre készülő jobboldali liberális FDP végezhet a harmadik helyen, 10 százalékkal.



A Bundestag jelenlegi ellenzéki pártjai - az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) és a Zöldek - a szavazatok 9 százalékára, illetve 8 százalékára számíthatnak.



Az ARD DeutschlandTrend felmérését az infratest dimap kutatóintézet végezte el augusztus 28. és 30. között 1411 ember megkérdezésével. A ZDF Politbarometer felmérését a Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) nevű mannheimi intézet készítette augusztus 29-től 31-ig, 1309 ember megkérdezésével. Mindkét kutatás adatai a választókorú népességet tekintve reprezentatívak.

MTI