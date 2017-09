Itt lakik Európában a legtöbb radikális iszlamista

2017. szeptember 1. 21:01

Messze Nagy-Britanniában van a legtöbb radikális iszlamista – derül ki a The Telegraph cikkéből. A szigetországban harmincötezer szélsőséges is lehet, melyből háromezren „aggasztóak” az MI5, a brit elhárítás szemében – mondta el Gilles de Kerchove az El Mundónak. A cikkből az is kiderül, hogy a fenti háromezerből félezret az MI5 állandó és „speciális” figyelemmel kísér idézi a hirado.hu.

A briteket a „dobogón” a franciák követik, ahol tizenhétezer radikális van, majd a spanyolok jönnek ötezerrel. Belgiumban a szélsőségesek számát kétezerre teszi de Kerchove, melyből félezren megjárták Szíriát is.

„Nem akarok konkrét számot rakni rá, de Európában több tízezren lehetnek, többen, mint ötvenezren” – nyilatkozta a terrorellenes vezető. Kiemelte, hogy azokat, „akik igazán okot adnak az aggodalomra”, napi 24 órában kell figyelni, a hét minden napján.

hirado.hu