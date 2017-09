Nyolcezer gyerek vett részt cserkésztáborokban

2017. szeptember 1. 23:24

A nyári szünetben a magyarországi cserkészcsapatok tagjai közül 7800 iskolás korú gyerek töltötte szabadidejét különböző cserkésztáborokban az ország több pontján - tájékoztatta a Magyar Cserkészszövetség pénteken az MTI-t.

Az élménypedagógai programok során a gyerekek a természetben lehettek és sok készségfejlesztő feladatot is megoldottak a táborokban - olvasható a közleményben.



A cserkészszövetség több fesztivál civil részlegén is megmutatta, miről szól a cserkészet. Jelen voltak a Gyerekszigeten, a Volt Fesztiválon, a Szigeten és a Strand Fesztiválon, több mint 6500 gyereknek és fiatalnak meséltek a cserkészetről.



A Magyar Cserkészszövetség küldöttsége augusztusban részt vett Azerbajdzsánban a 41. Cserkész Világkonferencián, illetve az azt megelőző 13. Cserkész Ifjúsági Világfórumon is.

MTI