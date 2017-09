Schiffer üzeni Orbánnak

Nem kell közös lista, nem kellenek közös jelöltek, mégis meg lehet törni a Fideszt - ezt állítja Schiffer András, az LMP alapítója. Ám amit jelenleg az ellenzéki oldalon lát, azt szánalmasnak tartja - mondta el a Magyar Nemzetnek.

Van olyan időszak, amikor valakin nem fog a golyó, mondja Schiffer András a Magyar Nemzet által készített nagyinterjúban a jelenlegi politikai helyzetet elemezve Orbán Viktorról. Az ilyen helyzetre szerinte kitűnő példa Gyurcsány Ferenc 2004 és 2006 közötti időszaka. De ha valamiért megtörik a varázs, akkor ugyanazok a lövések, amelyek addig leperegtek róla, halálra sebzik - figyelte meg Schiffer. Szerinte 2014 októberétől is volt egy olyan periódus, amikor valami hasonló kezdődött el a Fidesznél. A látványos gazdagodások elkezdtek súlyos sebeket ejteni a kormánypárton, az utána bekövetkező migránskrízis lényegében mentőkötél volt számukra. Úgy látja a válság kezdetén részben hazardírozott is a miniszterelnök, mert akár a visszájára is elsülhetett volna az egész a kormánypárt szempontjából. Schiffer úgy látja, Orbán oroszbarátsága viszont hosszú távon nem megnyerhető helyzet.

Előbb-utóbb, amikor megtörik a varázs, amikor már nem lehet fenntartani a kormányzás illúzióját, akkor például az oroszbarátság lehet egy olyan tétel, ami halálra sebzi Orbán Viktort - mondja Schiffer, és hozzáteszi: nem biztos, hogy most, de előbb-utóbb ez sokba fog neki kerülni. Az LMP egykori vezetője többször is hangoztatja, hogy nem látszik, mi törhetné meg a Fideszt, de azt elmondja, hogyan fog megtörténni, ha eljön egyszer az ideje.

Ha az Orbán-rezsim akár csak egyetlen szavazattal is alulmarad, és elveszíti a kormánytöbbséget, az a Fideszen belül is teljesen új helyzetet állít elő - jósolja Schiffer. Érdemes visszagondolni a 2014 októbere utáni állapotra, a migrációs válság előtti nyolc hónapra. A Fideszen belül is megjelentek repedések. Amikor nyerő pozícióban vannak, a Fidesz sziklaszilárd, és nincs semmilyen manőver, amivel meg lehet bontani. Abban a pillanatban viszont, hogy megtörik a legyőzhetetlenség varázsa, ez meg fog bomlani - vetíti előre a volt parlamenti képviselő.

Az LMP időarányosan jól áll

Schiffer erős szavakat talál az ellenzéki térfélen mutatott produkcióra is. "Eléggé szánalmasnak tartom – ami elsősorban az ellenzéki véleményformálók felelőssége –, hogy megint több szó esik arról, hogy a pártok és egyes képviselőik milyen helyosztót játszanak egymással" - mondja. Szerinte a kormányt egy olyan ellenzéki politika tudja megverni akár 2018-ban, akár később, amely arról beszél, hogy milyen ajánlata van Magyarország számára.

Katasztrofális, ha egymással azon versenyeznek, hogy ki tud borzalmasabb bibliai átkokat szórni a miniszterelnökre, vagy ki tud hatásosabban armageddont jósolni egy esetleges negyedik Orbán-kormány időszakára - mondja Schiffer. Szerinte az LMP a választások szempontjából ma jobban áll időarányosan, mint 2009-ben vagy 2013-ban. Az ellenzék pártjainak pedig azt üzeni: nem kellenek közös jelöltek az egyéni választókerületekben, főleg nem közös lista, csak előállítani egy olyan helyzetet, ami választókerületenként egy irányba maximalizálja a szavazatokat. Hogy pontosan mit javasol, és mit gondol az Orbán-kormány teljesítményéről, az a Magyar Nemzetben olvasható.