Az uniós munkanélküliség átlaga kétszerese a magyarnak

2017. szeptember 2. 11:23

Az EU-s munkanélküliségi átlag kétszerese a magyarnak - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 aktuális csatornának szombaton az Eurostat legfrissebb adataira hivatkozva.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára hangsúlyozta: Magyarországon bővül a gazdaság, ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatásból is egyre többen kerülnek át az elsődleges munkaerőpiacra.



Hozzátette: finomhangolásra ugyanakkor még szükség van a regionális adatok eltérései, valamint az idősebb korosztály foglalkoztatási adatainak javítása érdekében.



A beruházások második negyedéves növekedésével összefüggésben azt mondta: nem csak az állami, hanem a magánszektorra is jellemzőek voltak a beruházások, de itt is szükség van még korrekcióra, mert Budapest túlsúlya nagyon jelentős.

MTI - M1