Megnyílt a kun hagyományok fesztiválja

2017. szeptember 2. 12:53

A kunok a magyar nemzet legmagyarabbá vált néptörzseként boldogulnak földjükön sok száz éve - mondta a Kun hagyományok kulturális fesztiváljának szombati megnyitóján, a budapesti Vajdahunyadvárban a földművelésügyi miniszter.

Fazekas Sándor kiváló kezdeményezésnek nevezte, hogy az Magyar Mezőgazdasági Múzeum Magyarország tájait, népcsoportjait - első alkalommal a kunokat - bemutatja a fővárosban.



Emlékeztetett: a kunok szabad, csatlakozott népelemként találtak hazát Magyarországon, vállalták, hogy felveszik a kereszténységet és vérüket áldozzák az ország védelméért.



"Együtt élünk, együtt boldogulunk a legmagyarabbá vált néptörzseként a magyar nemzetnek" - fogalmazott.



Fazekas Sándor köszöntötte a megnyitón Kazahsztán budapesti nagykövetét is, emlékeztetve: a kunok vándorlásuk során a kazah szteppéről érkeztek Magyarországra.



Estók János, a múzeum főigazgatója elmondta: a Magyarországi népcsoportok kulturális bemutatkozása elnevezésű programjuk keretében minden évben egy-egy magyarországi népcsoport kultúráját, hagyományait és tárgyi világát mutatja be épületében és a Vajdahunyadvár udvarán.



Kece István, Kisújszállás polgármestere, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke hozzátette, szombaton a nagykunok, vasárnap a kiskunok mutatkoznak be a fesztiválon.



A kétnapos ingyenes esemény programja szerint a tradíciók megismerése mellett a látogatók képet kapnak a Kiskunság és Nagykunság településeinek jelenéről, mai értékeiről.



A rendezvényre a szervezők több alföldi, kun települést hívtak meg, hogy bemutathassák kulturális örökségüket és turisztikai ajánlataikat. Nagy figyelmet kap a térség mezőgazdasága és a helyi minőségi termékek választéka, legfőképpen a hungarikumok.



A látogatók megkóstolhatják a karcagi birkapörköltet és más népi ételeket, míg a Bor utcában a legjobb kunsági borokat kínálják.



A fesztivál mindkét napján múzeumi foglalkozásokkal, nemzeti parkok programjaival, kiállításokkal, színpadi produkciókkal, néptánccal, zenével, viselet- és fegyverbemutatókkal, gyerekelőadásokkal, bábelőadásokkal és mesemondással várják az érdeklődőket.

MTI