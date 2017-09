Spiegel Online - Orbán szemtelen követelése

2017. szeptember 2. 16:01

Németországban a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív lap, a liberális Süddeutsche Zeitung és a Spiegel Online hírportál a határvédelmi költségek felének EU-s megtérítésére vonatkozó magyar kezdeményezésével foglalkozott szombaton.

A FAZ Oroszlán az oroszlán ellen címmel közölte Stephan Löwenstein és Werner Mussler írását, amelyben kiemelték: Orbán Viktor magyar kormányfő aligha fűzött nagy reményeket legújabb követeléséhez, hiszen az Európai Bizottság (EB) már akkor élesen bírálta a határkerítés ügyét, amikor a kormányfő 2015 júniusában bejelentette felépítését.



Hozzátették: Orbán "bizonyára nem teljesen véletlenül" emlékeztet követelésével Donald Trump amerikai elnöknek a választási kampányban tett kijelentésére, miszerint falat épít az amerikai-mexikói határra, és az építkezés számláját kifizetteti Mexikóval. Ami Trump számára "slágertéma" volt a kampányban, az Orbánnak is jól jöhet a 2018-as parlamenti választás kampánya.



A miniszterelnök egyébként is "állandó kampányt folytat", és lehetőleg nem belső ellenfelekkel, az elaprózódott ellenzékkel, hanem "a nagy külső ellenfelekkel", hol Soros Györggyel, hol az EB-vel szemben - fejtették ki a FAZ szerzői, megjegyezve, a Fideszben az a mondás járja, hogy "az oroszlán oroszlánokkal akar játszani".



Kiemelték, hogy az EB nem utasíthatja el teljesen Orbán követelését, mert a kormányfő nemcsak a kerítésépítésre, hanem a kiképzésre és a határzár fenntartására is hivatkozott. Viszont ha az EU mégis utal támogatást, "biztosra vehető, hogy a magyar közleményekben nagyon nagy betűkkel áll majd", hogy Brüsszel a kerítésre adta a pénzt.



A Süddeutsche Zeitung Kerítéskirály címmel közölte Stefan Ulrich kommentárját, aki hangsúlyozta: igaz, hogy Európában "sokaknak titokban jól jön, hogy Orbán eltorlaszolja a balkáni útvonalat és másként is elijeszti a menekülteket", de eszközei "sajnos a brutálistól az embertelenig" terjednek, és nem hajlandó végrehajtani a menekültek elosztásáról hozott kötelező érvényű uniós döntést.



Hozzátette: "talán a német kormánynak össze kellene állítania egy ellenszámlát" és követelnie kellene Orbántól a 2015-ben érkezett több százezer menekült befogadásából adódó költségek egy részének megtérítését.



A Spiegel Online hírportál Orbán 440 millió eurós számlája címmel közölte Keno Verseck írását, aki kiemelte: Orbán "szemtelen követelése mögött egy kampánymanőver húzódik meg, mert a magyar szavazópolgárok körében már csak a kemény menekültpolitikával tud jó pontokat szerezni".



A többi között kifejtette, hogy a kormány stratégiája "cinikus, főleg azért, mert egyetlen tagállam sem tagadta meg annyira vehemensen a közös menekültpolitikát", mint Magyarország. Orbán pedig szerinte "fél a hatalma elvesztésétől", de csak a menekültpolitikában áll mögötte a magyarok többsége, így kézenfekvő, hogy mindig ezt a témát emeli napirendre.



Azonban nem csak a választási kampány egy manőveréről van szó, mert Orbán egyre inkább úgy látja, hogy "küldetése a keresztény Európa megreformálása és megmentése" - tette hozzá Keno Verseck.



http://www.spiegel.de/politik/ausland/viktor-orban-schickt-rechnung-an-eu-440-millionen-fuer-grenzzaun-a-1165671.html

MTI