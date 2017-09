Fidesz: Gyurcsány a Soros-terv végrehajtásán dolgozik

2017. szeptember 2. 21:06

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc a Soros-terv végrehajtásán dolgozik - a kormánypárt így reagált a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének szombati kampánynyitójára, amelyen az ellenzéki politikus a jövő évi választások igazi kérdését az Orbán Viktor és Európa közötti választásban határozta meg.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta: a magyar emberek valóban választás előtt állnak: "Soros-terv vagy Európa, és Gyurcsány Ferenc a Soros-terv végrehajtásán dolgozik, ő is le akarja bontani a kerítést és be akarja engedni a migránsokat".



Hozzátette: Gyurcsányék kezdettől támadják a kerítést, nem szavazták meg a migránsok betelepítésének megakadályozását célzó alkotmánymódosítást sem, sőt kifejezetten a kvóta mellett gyűjtöttek aláírást.



A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra is: a DK programjában szerepel, hogy nyíltan befogadó országot akarnak csinálni Magyarországból és azt akarják, hogy ne tagállami szinten legyen határvédelem és a bevándorláspolitika, hanem átadnák Brüsszelnek az irányítást.



Hidvéghi Balázs azt írta: a DK aktívan részt vesz a Magyarország elleni brüsszeli támadásokban, a hazánkat elítélő európai parlamenti határozat megfogalmazásában és a bevándorlásszervező uniós ügynökség létrehozásában is.



Gyurcsány Ferenc a kampánynyitóján úgy fogalmazott: hét hónapjuk van arra, hogy bebizonyítsák, Magyarország lehet egy békésebb, nyugodtabb, európai, polgári ország. A politikus megígérte hallgatóságának, hogy kormányzóképességgel, emberi tehetséggel és tisztességgel képesek lesznek ezt bebizonyítani.



A volt miniszterelnök azt mondta, a jelenlegi kabinettel szemben ők úgy gondolják, hogy az állam ereje nem a kormány erőszakosságában, hanem szabad polgárainak és azok szabad gyülekezeteinek szabadságában van.



A magyar politika egy része a múlt fogságában él, a DK viszont a jövő felé szeretné fordítani figyelmét és energiáit - jelentette ki. A hazafias szolidaritás politikája nem állítja szembe egymással a különböző társadalmi rétegeket, ezért a sikeres embereket becsülni, a polgári életet élőket védeni, a legszegényebbeket pedig támogatni kell - szögezte le.

