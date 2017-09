A bécsi érsek is méltatta a magyar programot

2017. szeptember 2. 22:47

A vatikáni külügyminisztert követően most a bécsi érsek is méltatta a keresztények megsegítésére létrejött magyar programot, a Hungary Helps kezdeményezést - számolt be róla az M1 aktuális csatorna szombaton.

A magyar kormány az üldözött keresztények megsegítésére indította el a programot, amelyet a Szentszék jó példának tart más országok számára is.



A bécsi érsek, Christoph Schönborn szombaton Vácon azt mondta az M1 stábjának, hogy hálás a magyar kormánynak a programért, amellyel a bajba jutott embereket, a háború sújtotta övezetekben élőket segíti. Hozzátette: ennek köszönhetően pedig ezek az emberek ott maradhatnak és élhetnek a hazájukban és ez fontos.



Rétvári Bence, az emberi erőforrások minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, a program célja, hogy azt, amit a kormány a Magyarországra érkező migránsokra fordítana, inkább a származási országukban költse el, helyi fejlesztésekre. Így az ott élőknek el se kellene indulniuk Európa felé - tette hozzá.

MTI