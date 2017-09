Férfi kosárlabda Eb - Sima vereség Montenegrótól

2017. szeptember 2. 23:15

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 72-48-ra kikapott Montenegró csapatától az Európa-bajnokság kolozsvári csoportjának második fordulójában, szombaton.

Eredmény:

C csoport, 2. forduló:

Montenegró-Magyarország 72-48 (14-11, 25-18, 21-11, 12-8)



pontszerzők: Vucevic, Dubljevic 13-13, Ivanovic 10, Djurisic 9, Vranjes 8, Pavlicevic 6, Rice 5, Sehovic, Todorovic 4-4, illetve Vojvoda 20, Perl 13, Hanga 8, Eilingsfeld 3, Karahodzic, Wittmann 2-2



Nem kezdett jól a magyar csapat, csak tizedik próbálkozásra sikerült hárompontost elérnie, és a lepattanózásban is jobb volt az ellenfél. Az első negyedben hét (10-3), a másodikban már tíz pont (27-17) is volt a különbség.



A magyarok szinte kizárólag Vojvoda Dávid pontjaival igyekeztek tartani a lépést ellenfelükkel, bár a mezőnyből ő sem célzott hatékonyan. Montenegró együttese sem dobott kimondottan jól, de ez is elég volt ahhoz, hogy a nagyszünetben tíz ponttal vezessen (39-29).



A folytatásban nem változott a játék képe, a magyarok védekezésben sem tudtak hatékony teljesítményt nyújtani, többször is eladták a labdát, így a különbség tovább nőtt (60-40).



A negyedik negyed már csak formalitás volt, ekkor Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány csapata már csak nyolc pontra volt képes.



A magyar együttes minden lényeges statisztikai mutatóban rosszabbul zárt, mint ellenfele: 63 mezőnykísérletből mindössze 16 hullott a gyűrűbe, ez a másik oldalon 64/26 volt. A montenegrói csapat 52 lepattanójával szemben a magyar csak 34-et szerzett.



"Úgy érzem, kicsit izgultunk, ez az első Európa-bajnoksága a csapatnak, még meg kell tanulni, hogyan játsszunk itt" - értékelt az M4 Sportnak Ivkovics Sztojan.



A kapitány hozzátette, a büntetők és triplák rossz kihasználása volt a legfőbb gond.



"Be kell dobni a helyzeteket, mert a lehetőségek megvoltak ehhez. A csapat hozzáállása jó, remélem, ezzel a két meccsel az izgalom is elmúlt" - nyilatkozta.



A harmadik fordulóban, hétfőn 14 órától Csehország legjobbjaival játszanak a magyarok.



később:

Eredmények, C csoport, 2. forduló:

Spanyolország-Csehország 93-56 (33-14, 23-9, 20-15, 17-18)

Horvátország-Románia 74-58 (20-12, 22-17, 15-13, 17-16)



MTI