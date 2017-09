Magyar segélymunkások is segítenek Texasban

2017. szeptember 3. 09:26

Magyar segélymunkások is részt vesznek a mentésben a Harvey vihar sújtotta térségben Texasban.

Szombat este elkezdték a munkát a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat munkatársai Texas állam hurrikán sújtotta térségében. A három fős csapat csatlakozott a Mexikói-öböl partjától nem messze fekvő Nederland nevű településen a Rescue24 észak-karolinai baptista egységéhez. A magyarok és az amerikaiak vasárnap közösen állítanak fel mobil konyhát és tisztálkodást segítő bázist.



Az Észak-Karolinából érkező, több kamionból álló, önkéntesek által üzemeltetett komplex humanitárius konvoj olyan helyen is üzemelhető, ahol összeomlott az infrastruktúra. A segélycsapat így már hétfőtől napi negyvenezer adag meleg ételt készít, a hozzájuk forduló rászorulók zuhanyozhatnak és igénybe vehetik a gyorsmosodát is.



Pavelcze László, a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési igazgatója - akinek a mostani a hatvanadik nemzetközi bevetése - az MTI-nek elmondta: már tucatnyi közös nemzetközi akcióban vettek részt az amerikai segélymunkásokkal, sokat tanultak is egymástól.



2005 óta a magyar és az amerikai humanitárius segélymunkásoknak és szakembereknek ez a negyedik közös akciójuk az Egyesült Államokban. Valamennyi alkalommal hurrikán és trópusi vihar pusztítása után siettek az áldozatok segítségére. Ott voltak 2005-ben a Louisianát sújtó Katrina, majd a 2012 októberében a keleti parton végigsöprő Sandy és a 2016 őszén Floridára lecsapó Matthew hurrikán pusztításainak helyszínein is.

MTI